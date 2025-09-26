سردار دستاری: جنگ واقعی ما امروز برای امنیت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ناصر دستاری، جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس در حضور مسئولان استانی و شهرستانی با بیان روایتی تلخ و تکان‌دهنده از زندگی پس از جانبازی در مراسم «یادگاران حماسه، یاران خدمت» اظهار کرد: امروز صحنه اصلی ایثار، تلاش برای حفظ امنیت و آسایش مردم است.

مراسم تجلیل از پیشکسوتان امور عشایر استان اردبیل با عنوان «یادگاران حماسه، یاران خدمت» با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم، سردار ناصر دستاری، جانباز قطع نخاع گردن و یادگار هشت سال دفاع مقدس، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، به جای بیان خاطرات جبهه، از ۳۸ سال زندگی بر روی تخت پس از جانبازی سخن گفت.

وی با اشاره به ناتوانی در انجام ساده‌ترین امور روزمره، افزود: این سختی‌ها بهای امنیت و آرامش امروز مردم است.

این جانباز سرافراز با ذکر خاطره‌ای از دوران کودکی فرزندش، عمق دشواری زندگی پس از جانبازی را توصیف کرد و افزود: با همه این رنج‌ها، جانم را در راه مردم و تا آخرین نفس به مقام معظم رهبری تقدیم می‌کنم.

سخنان تأثیرگذار وی، یادآور ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان دفاع مقدس و تأکیدی دوباره بر اهمیت پاسداری از دستاوردهای آن دوران در شرایط امروز بود.