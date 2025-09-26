  1. استانها
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

درخشش دانش‌آموزان لرستانی در جشنواره نوجوان خوارزمی

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان از درخشش دانش‌آموزان این استان در جشنواره نوجوان خوارزمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در سخنانی، اظهار داشت: در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، دانش‌آموزان متوسطه اول استان لرستان با کسب رتبه‌های برتر کشوری، افتخاری بزرگ برای جامعه فرهنگی این استان رقم زدند.

وی افزود: در محور ادبیات فارسی، «آرین صفری»، نوجوان نویسنده لرستانی، موفق به کسب مقام اول در بخش پسران مدارس خاص کشور شد. همچنین «شادی دانشور»، دانش‌آموز خلاق لرستانی، مقام نخست دختران مدارس خاص کشور را در همین محور از آن خود کرد.

وی تصریح کرد: در محور قرآن و معارف اسلامی نیز، «محیا عزیزیانی» و «عسل حاجی‌پور» با درخشش چشمگیر، مقام اول کشوری را به دست آوردند و برگ زرینی بر دفتر افتخارات لرستان افزودند.

