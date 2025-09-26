امام جمعه کنگان: مراقب ترویج فرهنگ و باورهای خطرناک غربی باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با اشاره به سخنرانی ریاست جمهور در سازمان ملل متحد و بالا بردن تصاویر شهدای زن و کودک جنگ ۱۲ روزه، گفت: سخنان ریاست جمهوری در سازمان ملل در حقیقت تبیین مواضع مقتدرانه و عزت مندانه جمهوری اسلامی ایران بود.

وی افزود: تاکید بر قاعده اخلاق در همه ادیان و نقد وضعیت جهان، محکومیت حمله و تجاوز ددمنشانه رژیم کودک کش صهیونیستی به کشورمان و نیز کشور قطر از جمله سرفصل‌های سخنان ریاست جمهوری در این سخنرانی سالانه در سازمان ملل بود.

خطیب جمعه کنگان بیان نمود: ریاست جمهوری اسلامی ایران در جمله پایانی تصریح نمودند «بیایید با ما از تهدید فرصت بسازیم».

محمودی با تبریک میلاد امام حسن عسکری علیه السلام و بیان برخی فضائل و مناقب آن امام همام، اظهار داشت: تقویت و تاب آوری حداکثری جبهه حق یکی از درس‌های مهم امام حسن عسکری علیه السلام است.

وی با بازخوانی سخنان اخیر رهبری فرزانه انقلاب بمناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، بیان کرد: سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب پاسخی محکم به یاوه گویی های ترامپ و شیطنت اروپایی‌ها بود.

امام جمعه کنگان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نکوداشت یاد و خاطره امام و شهیدان گفت: دفاع مقدس بود که قوام و دوام نظام دینی و استقلال کشور را تضمین کرد.

لزوم تقویت ورزش شهرستان کنگان

محمودی افزود: باید بدانیم جنگ تمام نشده و این شیوه جنگی است که تغییر یافته و باید مراقب جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و ترویج فرهنگ و باورهای خطرناک غربی بود.

وی تصریح نمود: در جنگ و تجاوز ۱۲ روزه رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی، رزمندگان اسلام با تاسی به شهدای دفاع مقدس و با استقامت و انسجام ملی دشمن را خوار و ذلیل و مجبور به آتش بس کردند.

خطیب جمعه کنگان با تقدیر از اقدام نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی و حضور یکی از مدیران عامل فوتبال پایتخت در کنگان، خاطرنشان ساخت: امیدوارم این اقدامات مقدمه‌ای برای تقویت ورزش شهرستان بویژه ورزش‌های همگانی و تقویت و حمایت از ورزش و دسته جات ورزشی شهرستان کنگان باشد.

محمودی با تبریک آغاز سال تحصیلی به همه دانش آموزان و دانش پژوهان و ضرورت مسلح شدن کشور به سلاح علم و دانش، گفت: بازگشایی مدارس آغاز کارگاه انسان سازی و گشایشی بسوی افق‌های نوین است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله بین نمود: رهبری حزب الله پدیده‌ای مکتب محور است که شیخ نعیم قاسم راه و مکتب او را ادامه می‌دهد.

امام جمعه کنگان با گرامیداشت ۷ مهرماه روز آتش نشانی از مقام آتش نشان فداکار و ایثارگر مجید سفالی تجلیل کرد.

تجلیل از فرماندهان شهید فلاحی، فکوری، نامجو و کلاهدوز و نکوداشت روز سرباز از دیگر مطالب مطرح شده در خطبه دوم بود.