همه دولت را برای برون رفت از مشکلات یاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با تسلیت شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام و بازخوانی سیره آن حضرت اظهار کرد: تقویت و تاب آوری جبهه حق از تدابیر مهم امام حسن عسکری (علیه السلام) بود.

وی افزود: تمام فیض‌ها و حقایق عالم بواسطه پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به ما می‌رسد و ما بدون واسطه آنها نمی‌توانیم از خداوند عالم فیض بگیریم.

خطیب جمعه کنگان با اشاره به شرایط سیاسی و خفقان حاکم در زمان امام توسط حکام ظالم وقت بیان نمود: از مصادیق خفقان زمان امام عسکری علیه السلام اینکه حتی در زندان نیز برای امام جاسوس قرار دادند اما حضرت با همه این فشارها مأموریت الهی خود را از طریق وکلا و نمایندگانش در مناطق انجام داد.

محمودی با گرامیداشت هفته دولت و تقدیر از همه تلاشگران دولت در شهرستان کنگان گفت: در هفته دولت امسال دهها پروژه در شهرستان کنگان افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی شده است که این مسئله نویدبخش کار و تلاش و همت برای آبادانی این خطه است.

وی افزود: این حجم از خدمات دولت در کشور دروغ دشمن را مبنی بر ناکارآمدی نظام را آشکار می‌کند.

امام جمعه کنگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و آیت الله رئیسی عنوان نمود: یکی از فلسفه‌های نامگذاری این ایام بنام هفته دولت اینست جهت گیری و مبنای کار دولتها مشی و منش این شهیدان در خدمت به مردم باشد.

محمودی تاکید کرد: اخلاص، خدمت صادقانه و بی منت، پایبندی به اصول و ارزش‌ها (فارغ از هر کار گروهی و جناحی) و مردمی بودن از ویژگی‌های دولتمردان شهید بود.

وی با عنوان اینکه مسئولین باید خود را خادم مردم بدانند و مردم نیز باید قدردان خادمین خود باشند و ضرورت حمایت از دولت برای برون رفت از مشکلات، تصریح نمود: طبق کلام نبی مکرم اسلام کسی که برای کمک به برادران دینی خود قدمی بردارد ثواب مجاهدین را دارد.

خطیب جمعه با تبیین فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب و حمایت معظم له از دولت و تاکید ایشان بر لزوم حفظ اتحاد و همدلی ملی بیان کرد: تخریب و تضعیف دولت و ناامید کردن مردم در شرایط کنونی و جنگ ترکیبی تضعیف نظام و کشور است.

محمودی افزود: نقد منصفانه همراه با ارائه راهکار و رعایت اخلاق منعی ندارد.

وی با تبریک عید بزرگ آغاز امامت حضرت ولیعصر ارواحنافداه و تاکید بر مهدی باوری و مهدی یاوری و عنوان این مسئله که این مناسبت فرصتی مغتنم برای مطالعه درباره مهدویت و انس با حضرت ولیعصر (عج) است تاکید کرد: هرگونه توهین به مقدسات اهل سنت به بهانه‌های مختلف خلاف سیره پیشوایان دین و فرمایشات امامین انقلاب است.

خطیب جمعه کنگان با تبریک سالروز ازدواج نبی مکرم اسلام و حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و اهمیت امر مقدس ازدواج گفت: یکی از آسیب‌های جامعه تأخیر سن ازدواج است و طبق دستور قرآن همه باید زمینه ازدواج آسان را فراهم نمایند.

محمودی با اشاره به برگزاری همایش طلایه داران مساجد در مصلای شهدای محراب از همه عوامل برگزاری این همایش فاخر تقدیر و بر لزوم اهتمام بیشتر به مساجد و پرهیز از هرگونه دامن زدن به اختلافات در مساجد تاکید کرد.