به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری در نماز جمعه سیراف با تاکید بر اخلاص اظهار کرد: این صفت ارزشمند گران‌بهاترین گوهری است که در خزانه قلب و روح انسان پیدا می‌شود.

وی از انجام یک عملیات اطلاعاتی بزرگ و انتقال حجم عظیمی از اسناد محرمانه و راهبردی رژیم صهیونیستی به کشور توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داد و بیان کرد: این عملیات یک دستاورد راهبردی محسوب می‌شود که افسانه نفوذ ناپذیری رژیم صهیونیستی را شکسته و قدرت اطلاعاتی ایران را به عنوان یک بازیگر بلامنازع در منطقه تثبیت کرده است.

حجت الاسلام عاشوری با اشاره به بیانات اول مهر ماه مقام معظم رهبری اظهار داشت: این سخنرانی در شرایط حساس منطقه‌ای، خط مشی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه مقاومت، حفظ استقلال و عدم پذیرش هر گونه تحمیل در عرصه دیپلماسی ترسیم می‌کند.

امام جمعه سیراف رد مذاکره تحت فشار، تهدید پذیری ناشی از پذیرش مذاکره تحمیلی و همچنین پایمردی بر حق غنی سازی و عدم تسلیم را از محورهای اصلی بیانات رهبری توصیف کرد.

وی ۲ رویداد تاریخی دفاع مقدس هشت ساله و جنگ دوازده روزه بر پایه الگوی سه ضلعی پیروزی استوار دانست و خاطر نشان کرد: ترکیب سه عامل وحدت و حضور مقتدر مردمی، رهبری هوشمندانه و ارزش محور که محصول آن پیروزی ایمان بر تجهیزات است، همچنین قدرت دفاعی و بازدارندگی سه عاملی است ک ایران قوی را در برابر هر گونه توطئه ای مصون می‌دارد.

حجت‌الاسلام عاشوری با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در سالروز شهادت سید حسن نصرالله را همزمان تسلی بخش و تمدید کننده مأموریت عنوان نمود و گفت: مکتب نصرالله حاوی ایمان عمیق، عقلانیت تشکیلاتی و پیوند نا گسستنی با مردم است که شتاب دهنده به مرحله جدیدی از مقاومت خواهد بود.

امام جمعه سیراف در پایان از راه‌اندازی نشدن اورژانس شهری این شهر را علیرغم صدور مجوز انتقاد کرد و گفت: مشکل اصلی نبود آمبولانس و پرسنل است.

وی هشدار داد که در صورت بروز حادثه، مردم مجبورند حداقل ۳۰ دقیقه برای رسیدن آمبولانس از شهرهای دیگر منتظر بمانند.

حجت‌الاسلام عاشوری از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، فرمانداری و صنایع منطقه پارس خواست تا برای تأمین تجهیزات و نیروی انسانی فوراً اقدام کنند.