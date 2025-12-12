امام جمعه سیراف: شیوه حکیمانه رهبری موثرترین روش برای اصلاح امور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق عاشوری درخطبه‌های این هفته نماز جمعه سیراف، به تبیین «حکمت حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت» پرداخت.

امام جمعه سیراف تأکید کرد: این حمایت، پیام مهمی برای تداوم مسیر اداره کشور با «همکاری، همدلی و ثبات» ذیل اصل «اتحاد مقدس» است.

وی افزود: شیوه حکیمانه رهبری «حمایت علنی، نقد غیرعلنی» مؤثرترین روش برای اصلاح امور است.

امام جمعه سیراف در ادامه سخنان خود، بر لزوم مدیریت فرهنگی رویدادهای عمومی برای جلوگیری از عادی‌سازی هنجارشکنی تأکید کرد.

وی هشدار داد: دشمن در جنگ شناختی از کوچک‌ترین غفلت‌ها برای عملیات روانی استفاده می‌کند تا القا کند جامعه ایران در حال تغییر است یا اینکه حجاب دیگر موضوعیت ندارد.

هادی سیاسی بخش سیراف هدف نهایی این جنگ نرم را بی هویت کردن نسل جوان و تضعیف مقاومت فرهنگی ملت ایران عنوان کرد.

خطیب نماز جمعه به مناسبت سالگرد شهادت آیت‌الله دکتر محمد مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، بر اهمیت این وحدت در منظومه فکری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه به معنای وحدت در هدف برای ایجاد یک جامعه اسلامی پیشرفته و الگو است و تحقق آرمان‌های الهی نظام جمهوری اسلامی بدون این همکاری ممکن نخواهد بود.