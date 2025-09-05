به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق عاشوری در خطبه‌های این هفته سیراف اظهار کرد: طبق بیان امام صادق علیه السلام سخاوت از صفات ارزشمندی است که انسان را به سوی بهشت رهنمون می‌سازد.

خطیب جمعه بخش سیراف وحدت اسلامی را، راهبرد قرآنی عزت مسلمین خواند و افزود: قرآن کریم با تأکید بر پرهیز از تفرقه، مسلمانان را به اتحاد فراخوانده است، سیره عملی اهل بیت (ع) نیز با پذیرش پیروان سایر مذاهب در محافل علمی و اجتماعی، الگویی عملی از وحدت ارائه داده است.

حجت‌الاسلام عاشوری ادامه داد: بر این اساس، وحدت اسلامی یک ضرورت عقلی و راهبردی حیاتی برای عزت جهان اسلام در برابر تهدیدهای کنونی محسوب می‌شود.

هادی سیاسی بخش سیراف اتحاد مقدس را سرمایه الهی و ملی توصیف نمود و آن را کلید رسیدن به آینده‌ای درخشان و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و همچنین سپر پولادین ملت ایران دانست و بر حفظ این نعمت با هوشیاری همگانی و جهاد خدمت مسئولین و حضور فعال مردم در صحنه تأکید کرد.

امام جمعه سیراف با اشاره به اینکه ستاد نماز جمعه سیراف برای دومین سال پیاپی قطب جشنواره قلب شهر شد و تقدیر ملی از آن به عمل آمد بیان داشت پیروزی در رقابت سراسری و کسب رتبه برتر کشوری در این عرصه نشان از مدیریت انقلابی ستاد نماز جمعه سیراف و حضور پر رنگ مردمی است.

وی عوامل کلیدی این موفقیت را در حضور پر شور و مستمر نماز گزاران، همکاری بی وقفه همیاران و اعضای ستاد، پشتیبانی مالی و معنوی مدیران و مردم منطقه و برنامه‌ریزی منسجم در جهت ارتقای فرهنگ دینی دانست.

حجت‌الاسلام عاشوری از تعیین تکلیف تردد کامیون‌ها در سیراف و پایان مزاحمت آنها خبر داد و گفت: داداستان به همراه شهردار در بازدید میدانی حضور داشتند و طبق گفته دادستان پیگیری تا حصول نتیجه انجام شده است. حل مشکل تردد کامیون‌ها در سیراف در شورای تأمین به تصویب رسیده و همچنین دستور توقف فوری و اقدام قاطع قضائی برای سامان دهی ترافیک شهر صورت خواهد گرفت.

حجت الاسلام عاشوری ضمن تبریک روز پدافند هوایی، سالروز اولین اقامه نماز جمعه در اسلام به امامت پیامبر مکرم اسلام را تبریک گفت.