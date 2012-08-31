بیانات رهبری در اجلاس غیرمتعهدها روح امیدی به جهان بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق عاشوری در خطبه امروز نماز جمعه بندر سیراف با استناد به روایتی از پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: هیچ چیزی مانند گناه قلب انسان را فاسد نمی کند؛ قلب انسان تحت تاثیر عوامل بیرونی است، به همین علت گاهی شیطان و گاهی ملائکه بر آن حکومت می‌کند.

وی با اشاره به سه مرحله نفوذ شیطان به قلب انسان گفت: در مرحله اول انسان را وسوسه می کند، در مرحله دوم چنانچه شیطان ظرفیت پذیرش گناه را در انسان ببیند وارد می شود (قلب انسان آمادگی ورود شیطان داشته باشد) و در مرحله سوم با او همراه می شود.

خطیب جمعه بندر سیراف با استناد به قرآن کریم بیان داشت: کسانی که گفتند پروردگار ما خدواند است و در برابر گناه و معصیت، استقامت کردند، ملائکه بر آن ها نازل می شوند، لذا باید قلب خود را از گناهان پاک کرده تا زمینه نزول ملائکه و صراط مستقیم باشیم.

وی در قسمت دوم سخنان خود با اشاره به شهادت عموی پیامبر حمزه سید الشهدا در روز 15 شوال( 12 شهریور) در جریان جنگ احد، گفت: بعد از شکست دشمنان از مسلمانان صدر اسلام در جنگ بدر، ابوسفیان برای انتقام گرفتن از مسلمانان، از قبایل کنانه و ثقیف کمک خواست که نهایتا منجر شد تا دشمنان با حدود سه هزار نفر در کنار کوه احد برای شکست دادن یاران پیامبر اسلام صف آرایی کنند.

حجت الاسلام عاشوری افزود: در آن جنگ شخصی بنام وحشی( غلام هند همسر ابوسفیان) به ازای کشتن حمزه عموی پیامبر، بنا به قول داده شده آزاد می شد. در جنگ احد یکی از بازوهای پیامبر اسلام توسط وحشی غلام همسر ابوسفیان به شهادت رسید.

وی در ادامه با اشاره به وفات عبدالعظیم حسنی، گفت: این دانشمند شیعی امام کاظم، امام رضا، امام محمد تقی و علی نقی را درک کرده است.

رئیس‌علی دلواری نماد مقاومت و ایستادگی است



امام جمعه بندر سیراف با اشاره به 12 شهریور روز مبارزه با استعمار انگلیس بیان داشت: در چنین روزی، آزادی‌خواه و رهبر قیام، رئیس علی دلواری در تنگستان ( دوره جنگ جهانی اول ) بر علیه انگلیس به مبارزه و ایستادگی خواست.

حجت الاسلام عاشوری با بیان دو هدف عمده دنبال شده از جانب رئیس علی دلواری خاطرنشان کرد: پاسداری از بوشهر، تنگستان، دشتستان به عنوان منطقه سکونت خود و همچنین جلوگیری از حرکت قوای بیگانه به درون مرزهای ایران و دفاع از استقلال وطن، اهداف عمده این بزرگ مرد بوده است. رئیس علی دلواری در سن 34 سالگی در جنگ با انگلسی‌ها به شهادت رسید.

وی با اشاره به دوشنبه هفته پیش رو به عنوان روز تعاون، اظهار داشت: تعاون و همکاری می تواند در جهت رشد و شکوفایی جامعه نقش به‌سزایی داشته باشد.

عاشوری ضمن بیان این مطلب که با گسترش فرهنگ تعاون به نتایج مطلوبی خواهیم رسید، افزود: حاکمیت وحدت و یک دلی در جامعه، پدیدار شدن ابتکارها و خلاقیت ها، مصون ماندن جامعه از آسیب دشمنان، از جمله محاسن و نتایج گسترش فرهنگ تعاون در جامعه است.

وی ادامه داد: در جهان امروز برای کسب توفیق در همه مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید همکاری لازم انجام شود تا بتوانیم به مقاصد عالی دست پیدا کنیم که البته فرموده مقام معظم رهبری نیز تعاون، همکاری و وحدت است.

با اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریم‌ها ایستادگی می‌کنیم



امام جمعه سیراف اشاره ای نیز به روز 14 شهریور و ماجرای نبرد امیرالمومنین با عمر بن عبدود کرد و با استناد به حدیث پیامبر در جنگ خندق گفت: تمام ایمان در مقابل تمام کفر می جنگد.

وی در ادامه، سالروز شهادت آیت الله قدوسی( دادستان کل انقلاب)، سرتیپ وحید دستجردی رئیس کل شهربانی را تسلیت گفت.

حجت الاسلام عاشوری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در اجلاس غیرمتعهد ها و حضور 120 کشور در این اجلاس، گفت: سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای این اجلاس، روح امیدی به جهان بخشید.

وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در این اجلاس گفت: این اجلاس باید نقش تاریخی و جدیدی ایفا کند. اتاق فرمان جهان نباید توسط یک یا چند کشور جهان چرخانده شود.

امام جمعه سیراف با تاکید بر اینکه تحریم ها هیچ تاثیری در روند رو به جلوی این نظام و انقلاب ندارد، خاطرنشان کرد: دشمنان باید بدانند که انقلاب ما در جنگ تحمیلی که تعداد زیادی از کشورها علیه ایران بودند، رشادت و استقامت کردند و امروز همین مردم هستند که با اقتصاد مقاومتی در مقابل این تحریم ها ایستادگی خواهند کرد.