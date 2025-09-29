برگزاری کلاس ۶۰۰ نفره برای دانشجویان علوم پزشکی؛ محدودیت ارائه خوابگاه

سید جلیل حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها و افزایش بودجه گفت: وقتی تعداد دانشجو را بدون زیرساخت ایجاد می‌کنیم، باید توقع را هم محدود کنیم. مصاحبه‌ها و بیانیه معاونین آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی نشان داد که امکانات دانشگاه‌ها بسیار محدود است. در کلاس‌ها، خوابگاه‌ها، سلف سرویس دانشگاه و مرکز آزمون و اساتید محدودیت وجود دارد.

وی با اشاره به ارائه نشدن خوابگاه برای دانشجویان جدیدالورود در سال تحصیلی جدید ادامه داد: برای این‌که دانشجویان توقع گذشته را نداشته باشند، در دفترچه کنکور ذکر شد که دانشگاه‌ها امکان ارائه خوابگاه به دانشجویان را ندارند تا حداقل خانواده‌ها بدانند باید برای فرزندشان که قرار است در شهر دیگری مشغول به تحصیل شود، فکری کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: استاد دانشگاهی که در گذشته کلاس ۱۵۰ نفره برگزار می‌کرد و دروس را یک ساعت و نیم ارائه می‌داد، امروز باید همان کلاس را با ۴۰۰ دانشجو تشکیل دهد. در این شرایط کلاس ظرفیت ندارد، بنابراین مجبوریم همین کلاس‌ها را در بعدازظهر نیز برگزار کنیم و استاد مجبور است تا ۷ شب درس بدهد. با این وضعیت توان و انرژی برای استاد نمی‌ماند و کلاس کشش ندارد.

وی اظهار کرد: امروز در دنیا کلاس با بیشتر از ۳۰ دانشجو، غیر آموزشی است. در کلاس درس آموزشی استاندارد استاد باید چهره به چهره دانشجو را ببیند. شیوه تدریس روز دنیا به این شکل نیست که یک نفر بایستد و در تمام زمان کلاس تدریس صحبت کند و دانشجویان گوش دهند.

حسینی در مورد شیوه تدریس دانشکده‌های پزشکی معتبر دنیا توضیح داد: امروز با پیشرفت فناوری، دانشجویان از طریق تلفن‌های همراه به منابع مختلف دسترسی دارند و از قبل می‌توانند تمام صحبت‌هایی که قرار است استاد سر کلاس درس ارائه کند را یاد بگیرند. روش تدریس امروز «Problem-Based» و مبتنی بر مسئله است. به این صورت که حدود ۱۶ نفر دور یک میز «U» می‌نشینند و برای مثال استاد می‌گوید امروز قصد داریم در مورد «سردرد» صحبت کنیم و از دانشجویان می‌خواهد اطلاعاتی که در مورد این موضوع دارند را مطرح کنند و بعد از آن از دانشجویان می‌خواهد سوالاتشان در مورد این مبحث را مطرح کنند. در این کلاس استاد پاسخ دانشجویان را نمی‌دهد؛ بلکه برای مسائل منابع را معرفی می‌کند و از دانشجویان می‌خواهد خودشان جواب سوالات را تا جلسه بعد پیدا کنند.

وقتی دانشجویان حتی نمی‌توانند استاد را ببینند

وی اظهار کرد: در چنین کلاسی استاد نقش هدایت‌گر دارد و این روش آموزش در دنیا است. وقتی دانشجو خودش جواب سوالاتش را پیدا می‌کند، یادگیری او عمیق‌تر از زمانی است که استاد به تنهایی سخنرانی می‌کند. این در حالی است که ما به صورت فله‌ای کلاس ۲۰۰ نفره، ۴۰۰ نفره و ۶۰۰ نفره تشکیل می‌دهیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان این‌که در مقالات علمی عنوان شده که تنها ۱۰ دقیقه اول کلاس آموزشی است و بعد از ۱۰ دقیقه تمرکز دانشجویان افت می‌کند، افزود: با این حال ما مجبوریم یک کلاس یک ساعت و نیمه با ۶۰۰ دانشجو برگزار کنیم، به طوری که نفرات آخر کلاس حتی استاد را نمی‌بینند! در این شرایط کیفیت افت خواهد داشت. در این کلاس‌ها نیمی از دانشجویان حتی موفق به حضور در کلاس نمی‌شوند و در خارج از کلاس می‌ایستند.