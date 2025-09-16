مسعود حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت بودجه تغذیه و خوابگاههای دانشجویی وزارت بهداشت گفت: با تصویب هیئت دولت در اواخر سال گذشته توانستیم بدهیهای تغذیه همه دانشگاهها به پیمانکاران را تسویه کنیم. برای سال تحصیلی آینده نیز اگر بودجهای که برای این موضوع در نظر گرفته شده، اختصاص پیدا کند؛ مشکلی برای تغذیه نخواهیم داشت.
وی با اشاره به وضعیت خوابگاههای دانشجویی ادامه داد: ۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمه ساخته در دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارد که باید هر چه سریعتر تکمیل شوند تا دانشجویانی که وارد دانشگاه میشوند دچار مشکل نشوند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به مشکلات موجود در زمینه خوابگاههای دانشجویی به دلیل افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در سالهای اخیر گفت: در حال حاضر در بسیاری از اتاقهایی که باید ۴ دانشجو سکونت داشته باشند، ۶ نفر سکونت دارند؛ بنابراین ما با یک فشردگی در خوابگاهها روبرو هستیم.
وی اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از دانشجویان خوابگاه ندارند و ما مجبور به اجاره خوابگاه هستیم و همین موضوع هزینه زیادی را تحمیل میکند.
حبیبی اظهار با اشاره به همکاری خوب سازمان برنامه و بودجه اظهار امیدواری کرد: امیدواریم بتوانیم با حمایت این سازمان این ۲۸ هزار تخت خوابگاهی را به اتمام برسانیم. ما نیز همه منابعی که میتوانیم از جمله کمکهای مردمی و خیرین و حتی استفاده از مالیات نشاندار را پیگیری میکنیم تا هرچه زودتر این خوابگاهها به اتمام برسند.
