حجازی: گیلان ظرفیت تبدیل به قطب گردشگری پایدار را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسین حجازی ظهر پنجشنبه در آیین بزرگداشت روز جهانی گردشگری و هفته ملی گردشگری در تالار مرکزی بر اهمیت توسعه گردشگری پایدار و تقویت زیرساخت‌های گردشگری در استان‌های شمالی کشور مورد تاکید است.

حجازی با اشاره به توجه ویژه سازمان جهانی گردشگری و نهادهای محیط زیستی به مفهوم گردشگری پایدار گفت: امسال رویداد جهانی گردشگری در تهران برگزار شد و این نشان‌دهنده جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی گردشگری است.

گیلان؛ قطب گردشگری خوراک در کشور

وی گردشگری خوراک را یکی از پایه‌های اساسی صنعت گردشگری دانست و افزود: استان گیلان با تنوع غذایی و فرهنگ غنی خوراک ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری خوراک دارد که باید زیرساخت‌های مرتبط با این حوزه تقویت شود تا بتوان از این ظرفیت به‌درستی بهره‌برداری کرد

مشاور وزیر میراث فرهنگی از برنامه‌های ویژه وزارتخانه برای جذب گردشگران خارجی در استان‌های شمالی خبر داد و گفت: دولت در خدمت گردشگری است و با اجرای این برنامه‌ها می‌توان سهم قابل‌توجهی از گردشگران بین‌المللی را به این مناطق جذب کرد.

حجازی همچنین بر اهمیت گردشگری داخلی تأکید کرد و خواستار حمایت مسئولان از فعالان این حوزه شد.

وی با یادآوری نقش مردم گیلان در دوران پسا جنگ،گفت: مردم گیلان در آن دوران میزبان هم‌نوعان خود بودند و امروز نیز می‌توانند با همان روحیه مسیر توسعه گردشگری داخلی را یاری کنند.