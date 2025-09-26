https://mehrnews.com/x397Zr ۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۱ کد خبر 6602721 استانها قزوین استانها قزوین ۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۱ اعتراض هواداران استقلال به بازیکنان این تیم قزوین- هواداران استقلال پس از تساوی برابر شمس آذر به عملکرد بازیکنان این تیم اعتراض کردند. دریافت 43 MB کد خبر 6602721 کپی شد مطالب مرتبط استقلال با ساپینتو همچنان نمی برد؛ پنجمین تساوی شمس آذر در لیگ برتر پیروزی استقلال خوزستان در نیمه اول مقابل مس رفسنجان تساوی شمس آذر و استقلال در نیمه اول؛ شانس با هر دو تیم یار نبود مدافع استقلال در جمع صدتایی ها قرار گرفت برچسبها تیم فوتبال استقلال تهران تیم فوتبال شمس آذر هواداران استقلال
