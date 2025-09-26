به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی عصر جمعه در بازدید از شیرخوارگاه معتضدی کرمانشاه، با ابراز خرسندی از خدمات ارائه شده در این مرکز، اظهار کرد: میتوان به جرأت گفت که محیطی که امروز برای این کودکان فراهم شده، حتی از امکاناتی که بسیاری از کودکان در خانوادههای متوسط به بالا در اختیار دارند نیز بالاتر است.
وی افزود: خدماتی که در این شیرخوارگاه ارائه میشود شامل نگهداری، مراقبتهای پزشکی، تغذیه، حمایتهای روانی و اجتماعی و رسیدگی به همه نیازهای اولیه و ثانویه کودکان است و این سطح از خدمترسانی در کمتر مرکزی قابل مشاهده است.
مصری با بیان اینکه بخشی از نیازهای درمانی این کودکان پرهزینه است، تصریح کرد: هرچند سازمان بهزیستی با تمام توان این خدمات را ارائه میدهد، اما گاهی هزینههایی مانند دندانپزشکی یا جراحیهای خاص برای کودکان، بسیار سنگین است و به همین دلیل باید خیران در این زمینه وارد عمل شوند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس ادامه داد: برخی از پزشکان متعهد و نیکوکار استان تاکنون خدماتی نظیر معاینات و درمانهای تخصصی را به صورت رایگان به کودکان شیرخوارگاه ارائه کردهاند که اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است، اما کافی نیست و لازم است این جریان خیرخواهانه گسترش یابد.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی خیرین و نهادهای مردمی، خاطرنشان کرد: شیرخوارگاه معتضدی یکی از مهمترین مراکز نگهداری کودکان در استان است و همه باید برای تأمین نیازهای این کودکان مظلوم، از کوچکترین تا بزرگترین، احساس مسئولیت کنیم.
مصری در پایان یادآور شد: کمک به این مجموعه تنها یک کار خیر نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده کودکانی است که در صورت دریافت حمایتهای لازم میتوانند در آینده شهروندانی مؤثر و مفید برای جامعه باشند.
