به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مسلم وافی جمعه شب در اجتماع اصحاب نصر که بر روی ناو اقیانوس‌پیمای شهید عبدالله رودکی برگزار شد، با اشاره به تجربه میدانی خود در کشورهای لبنان و تونس، بر ضرورت ایجاد موج رسانه‌ای، اتحاد فرامذهبی برای حمایت از مردم مظلوم غزه، و اعزام کشتی از سوی ایران تأکید کرد.

حجت‌الاسلام وافی گفت: آنچه در لبنان دیدیم، عمق ارتباط مردم با محور مقاومت بود. اما آنچه در تونس مشاهده شد، فراتر از دین و مذهب، صدای وجدان انسانی بود.

وی با اشاره به ملاقات با یک مادر جوان در لبنان که دو فرزند خود را در بمباران صهیونیست‌ها از دست داده بود، افزود: با وجود آن‌که بینایی و دستانش را از دست داده بود، با صلابت می‌گفت: امی، ابی، اخی، ابنائی فداءٌ لسید القائد الخامنه‌ای. این میزان از وفاداری به ولی‌فقیه، در شرایطی سخت، برای ما بسیار تکان‌دهنده بود.

بودایی‌ها، مسیحی‌ها و زرتشتی‌ها در کنار پرچم مقاومت

وافی با اشاره به سفر اخیر خود به تونس، حضور افراد غیرمسلمان در کاروان‌های حمایتی از مردم غزه را شگفت‌آور توصیف کرد و گفت: با جوانی بودایی صحبت کردم که می‌گفت مگر ممکن است انسانی صدای مظلومی را بشنود و سکوت کند؟ این سطح از آگاهی، حتی بدون درک مفهوم شهادت، بسیار الهام‌بخش است.

وی در ادامه با نقل گفت‌وگویی با یک نویسنده اهل سنت و استاد دانشگاه شیکاگو که با وجود داشتن چهار فرزند، سوار یکی از قایق‌های حامل کمک به غزه شده بود، اظهار کرد: دختر ۱۵ ساله‌اش به پدرش گفت: تا کی مادر ما فقط برای کودکان غرب کتاب بنویسد و کودکان غزه از گرسنگی بمیرند؟ این سخن کودکانه، اما پرمغز، نشان از بیداری نسل جدید است.

ایران باید کشتی اعزام کند، حتی اگر تهدید به حمله شود

حجت‌الاسلام وافی با تأکید بر ضرورت اقدام عملی، از نهادهای ذی‌ربط خواست برای اعزام کشتی ایرانی به سواحل غزه برنامه‌ریزی کنند.

وی تصریح کرد: می‌گویند اگر ایران کشتی اعزام کند، مورد هدف قرار می‌گیرد. اما مگر فرماندهان ما را نزدند؟ مگر امام حسین (ع) برای بقا رفت یا برای انجام وظیفه؟ امروز هم وظیفه ما ایجاب می‌کند قدمی برداریم.

وی خطاب به مسئولان فرهنگی و رسانه‌ای گفت: از آقای عبودتیان و آقای زارع خواهش می‌کنم موجی ایجاد کنند. از رسانه‌ها می‌خواهم که فریاد مردم بی‌پناه را منتقل کنند. امروز دنیا چشم به ما دوخته است.

هشدار درباره جمعیت ایران؛ تهدیدی بالاتر از حمله اتمی

وافی در پایان، با اشاره به موضوع جمعیت، آن را تهدیدی جدی‌تر از هر حمله خارجی دانست و گفت: اگر امروز کسی از من بپرسد خطر بزرگ‌تر از حمله اتمی چیست، می‌گویم پیری جمعیت ایران. ما تا سال ۱۴۱۰ وارد تله جمعیتی می‌شویم و از نظر جمعیت فعال دچار بحران خواهیم شد.

او با اشاره به عهد شخصی خود با رهبر انقلاب درباره فرزندآوری گفت: ما قول داده‌ایم اگر سالم برگشتیم، نهضتی در خانواده خودمان برای مقابله با پیری جمعیت آغاز کنیم. این وظیفه‌ای همگانی است.

صدای مقاومت، فراتر از مرزها و مذاهب

حجت‌الاسلام وافی سخنان خود را با دعا برای سلامتی همه فعالان عرصه حمایت از مردم فلسطین حتی پیروان ادیان دیگر به پایان رساند و تأکید کرد: شاید روزی بودایی یا زرتشتی، زیر پرچم امام زمان (عج) بایستد، اما ما جا بمانیم. از همین امروز باید به تکلیف عمل کنیم.