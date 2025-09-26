به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴ به وقت محلی، در ادامه برنامههای سفر به نیویورک، در دیدار شیخ صباح خالد الحمد الصباح، ولیعهد کویت، توسعه روابط با کشورهای اسلامی و همسایه و حمایت از تمامیت ارضی و حق حاکمیت کشورها را از سیاستهای اصولی جمهوری اسلامی ایران دانست و ضمن تاکید بر علاقهمندی برای گسترش روابط و همکاریها میان ایران و کویت تصریح کرد: آماده توسعه همکاریها با کشور دوست و برادر کویت در همه زمینهها هستیم و معتقدیم به هر میزان که بتوانیم ارتباطات را گسترش دهیم به نفع دو کشور و دو ملت خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه وحدت و همگرایی میان امت اسلامی را از ضروریات دنیای امروز برشمرد و افزود: ما بر اساس آموزههای دینی و توصیههای نبی مکرم اسلام معتقدیم مسلمانان با یکدیگر برادرند و هر اختلاف نظر و سلیقهای میان خود را باید با گفتگو و صمیمیت حل کنند. ما وظیفه داریم وحدت و انسجام در امت اسلامی را تقویت کنیم، با توسعه ارتباطات و همکاریها در بخشهای اقتصادی، سیاسی، علمی، فنی و تخصصی به رشد و پیشرفت یکدیگر کمک نمائیم و برای مردم خود و همه ملتهای مسلمان امنیت، رفاه و آرامش ایجاد کنیم.
پزشکیان ایجاد اختلاف و تفرقه در جهان اسلام را محور اصلی سیاستهای دشمنان بر علیه امت اسلامی دانست و تصریح کرد: اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه در حمله به چندین کشور اسلامی، برخلاف نیات پلید آنها به همگرایی و همدلی بیشتر در منطقه انجامیده و حتی برخی کشورهایی که تا دیروز در کنار این رژیم بودند نیز امروز از جنایتکاری آنان ابراز تنفر و انزجار میکنند.
رئیس جمهور در ادامه بقا و حیات رژیم صهیونیستی را منوط به ایجاد جنگ، آشوب و جنایت در منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: این رفتار ضد انسانی و برخلاف تمام موازین حقوقی و بینالمللی، ماهیت واقعی این رژیم را آشکار کرده و از این روی کشورهای اسلامی باید برای جلوگیری از این جنایتگری صهیونیستها و نجات مردم مظلوم غزه، هر آنچه در توان دارند، به کار بگیرند.
رئیس جمهور همچنین به فضاسازی دروغین آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی همپیمانان غربی آنان بر علیه برنامه صلحآمیز هستهای ایران اشاره کرد و گفت: ما همانگونه که بارها اعلام کردهایم، هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هستهای نبودهایم و برنامه صلح آمیز هستهای ما برای استفاده در پزشکی، صنعت، کشاورزی و دیگر نیازهای ضروری مردم کشورمان است. بارها با حسن نیت تلاش کردهایم تا در تعامل با سازمانهای بینالمللی مربوطه، مسائل را در این زمینه حل و فصل کنیم، اما مشکل اینجاست که رژیم صهیونیستی و حامیانش نه تنها به دنبال حل مسئله نیستند، بلکه بهانهای برای به آشوب کشیدن منطقه میخواهند.
شیخ صباح خالد الحمد الصباح ولیعهد کویت نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلامها و تحیات امیر کویت به دکتر پزشکیان و ابراز خرسندی از این دیدار، از رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط با کشورهای اسلامی و همسایه تمجید کرد و گفت: به رغم همه تلاشهای ایران برای همگرایی و ایجاد امنیت و ثبات، متأسفانه رژیم صهیونیستی اوضاع منطقه را متشنج کرده و تجاوز ۱۲ روزه به جمهوری اسلامی ایران کل کشورهای منطقه را نگران کرده است؛ این تحولات نشان میدهد این رژیم در این اقدامات تجاوزکارانه در منطقه هیچ حد و مرزی نمیشناسد.
ولیعهد کویت با تاکید بر علاقمندی کشورش به تقویت و توسعه روابط و همکاریها با ایران و حل و فصل مسائل فیمابین از طریق تعامل و گفتگوهای بیشتر میان مقامات عالی دو کشور تصریح کرد: ما به درایت و خردمندی مقامات جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل موضوع هستهای و خاموش کردن شعله تنش در منطقه اطمینان کامل داریم و ضمن حمایت از رویکرد ایران برای تقویت روابط منطقهای به ویژه میان کشورهای اسلامی، آمادگی خود در این زمینه را اعلام میکنیم.
شیخ صباح خالد الحمد الصباح همچنین ضمن قدردانی از دعوت دکتر پزشکیان از امیر کویت برای سفر به تهران تاکید کرد که برنامهریزیها برای این سفر در حال انجام است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد دیدار و گفتوگوی مقامات عالی دو کشور در تهران باشیم.
نظر شما