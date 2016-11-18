علی اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آتش‌سوزی انبار ضایعات پارچه اظهار کرد: شامگاه جمعه اهالی منطقه همت‌آباد با مشاهده صحنه آتش‌سوزی انبار ضایعات در تماس با سامانه ۱۲۵ درخواست کمک کردند.

وی افزود: ستاد فرماندهی آتش‌نشانی مشهد با دریافت این گزارش بلافاصله بیش از ۲۰ آتش‌نشان از چهار ایستگاه‌ با هفت‌دستگاه خودروی اطفای حریق به نشانی اعلام‌شده اعزام کرد.

افسرنگهبان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی مشهد ادامه داد: آتش‌نشانان اعزامی در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضرشده و با مشاهده وضعیت آتش‌سوزی که سطح گسترده‌ای را در برگرفته و در حال سرایت به انبارها و ساختمان‌های مجاور بود، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: با توجه به وسعت آتش‌سوزی و حجم بالای مواد سوختنی در محل حادثه آتش‌نشانان با تقسیم شدن به چهار اکیپ عملیاتی از چهار جهت اقدام به مقابله با آتش و جلوگیری از گسترش آن کردند.

اخلاقی اضافه کرد: پس از دقایقی تلاش مستمر، آتش‌نشانان موفق شدند حریق را به‌طور کامل مهار و محل حادثه را برای جلوگیری از وقوع دوباره آتش‌سوزی ایمن‌سازی کنند.

وی با اشاره به ریزش سقف انبار به دلیل گستردگی آتش‌سوزی، تصریح کرد: طبق اعلام اهالی محل و بنا بر احتمال محبوس شدن نگهبان انبار در اتاقک انتهای فضای ۷۰۰ متری انبار ، اکیپ‌های امداد و نجات نیز از سه جهت اقدام به عملیات جستجو و کاوش کردندکه خوشبختانه تا هم‌اکنون کسی در زیر آوار مشاهده نشده است.

افسرنگهبان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی مشهد با تأکید بر اینکه علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی به دلیل گستردگی نیازمند بررسی‌های بیشتر است، گفت: مأموران آتش‌نشانی همچنان در حال عملیات لکه‌گیری و کاوش هستند.