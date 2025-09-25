نجات یک شهروند از درون چاه آب در محله پشته معزآباد رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مکرانی درباره جزئیات حادثه اظهار کرد: گزارشی مبنی بر سقوط یک نفر در چاه آب واقع در محله پشته معزآباد رودان به سامانه ۱۲۵ آتشنشانی اعلام شد و بلافاصله تیمهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از بررسی شرایط محل حادثه و تجهیزات ایمنی عملیات نجات آغاز و با استفاده از طنابهای مخصوص و دستگاه تهویه هوای فشرده فرد گرفتار با همکاری کامل تیم امداد بدون آسیب جدی از چاه خارج شد.
مکرانی در پایان خاطر نشان کرد: از شهروندان درخواست میکنیم در مناطق دارای چاه یا حفرههای باز نسبت به پوشش و ایمنسازی محلها اقدام کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.
