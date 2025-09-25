  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۶

نجات یک شهروند از درون چاه آب در محله پشته معزآباد رودان

نجات یک شهروند از درون چاه آب در محله پشته معزآباد رودان

رودان- مسئول آتش نشانی رودان گفت: با تلاش سریع و هماهنگ نیروهای آتش‌نشانی شهرداری رودان یک فرد که در چاه آب سقوط کرده بود در محله پشته معزآباد، با موفقیت نجات یافت و به مکان امن منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مکرانی درباره جزئیات حادثه اظهار کرد: گزارشی مبنی بر سقوط یک نفر در چاه آب واقع در محله پشته معزآباد رودان به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی شرایط محل حادثه و تجهیزات ایمنی عملیات نجات آغاز و با استفاده از طناب‌های مخصوص و دستگاه تهویه هوای فشرده فرد گرفتار با همکاری کامل تیم امداد بدون آسیب جدی از چاه خارج شد.

مکرانی در پایان خاطر نشان کرد: از شهروندان درخواست می‌کنیم در مناطق دارای چاه یا حفره‌های باز نسبت به پوشش و ایمن‌سازی محل‌ها اقدام کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

کد خبر 6601860

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها