به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای اثر، نسیم خسروشاهی قصد دارد تا بهزودی نمایش «مورین؛ یک بازتاب دگر آمیخته» را که بر اساس نگاهی به نمایشنامه «ملکه زیبایی لینین» نوشته مارتین مکدونا است، در تماشاخانه انتظامی روی صحنه ببرد.
خسروشاهی فارغالتحصیل کارشناسی کارگردانی سینما از دانشگاه سوره و کارشناسی ارشد بازیگری از دانشگاه تربیت مدرس است.
نمایش «مورین؛ یک بازتاب دگر آمیخته» به نویسندگی و کارگردانی نسیم خسروشاهی ماحصل پروژه پایاننامه وی به راهنمایی فرهاد مهندسپور، نویسنده، دراماتورژ، کارگردان و مدرس تئاتر است که برپایه فاصله گرفتن تدریجی از بافت روایی نمایشنامه و شخصیتهای مارتین مکدونا برای ساخت یک جهان مجزا از متن در بافت روانشناختی و نگاهی به آسیبهای روانی شخصیت اصلی نمایشنامه به رشته تحریر در آمده است.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «مگ به خاک سپرده شد. مورین به خانه بازگشت. اینجا خانه مگ و مورین است و اکنون، صدای مگ از چهار گوشه خانه شنیده میشود. مورین بر صندلی راحتی مگ نشسته است و ...»
اطلاعات تکمیلی این نمایش به زودی منتشر میشود.
