۵ مهر ۱۴۰۴، ۲:۴۵

آژانس بین‌‎المللی انرژی اتمی: بازرسی‌ها در ایران را از سر گرفته‌ایم

آژانس بین‌‎المللی انرژی اتمی: بازرسی‌ها در ایران را از سر گرفته‌ایم

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این هفته بازرسی‌ها از مراکز هسته‌ای ایران را از سر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که پس از وقفه‌ای که در پی حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران ایجاد شد، بازرسی‌ها در این کشور را از سر گرفته است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: بازرسی‌ها محرمانه هستند و ما نمی‌توانیم مکان‌های بازرسی شده را اعلام کنیم، اما می‌توانیم تأیید کنیم که این هفته انجام شده‌اند.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و گروسی سه‌شنبه هفته گذشته در قاهره، پایتخت مصر سندی را حاوی شیوه نامه جدید همکاری فنی تهران با آژانس را امضا کردند.

گروسی دراین‌باره گفته بود که «با ایران به یک سند فنی دست یافتیم که مربوط به اطلاع‌رسانی‌های بازرسی و اجرای آنهاست.»

