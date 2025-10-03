یه گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ظهر جمعه در این مراسم ضمن تقدیر از شجاعت و قلم توانای نویسنده، به تبیین اهمیت کتاب «در بازداشت حزب‌الله» پرداخت.

ابراهیم رضایی این اثر را نه تنها روایتی جذاب و خواندنی از بعد از جنگ ۳۳ روزه لبنان دانست، بلکه آن را ابزاری مؤثر برای شناخت عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و قدرت تأثیرگذار حزب‌الله لبنان در منطقه برشمرد.

رضایی با اشاره به اینکه کتاب به خوبی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک قدرت تأثیرگذار، دارای عمق استراتژیکی فراتر از مرزهای جغرافیایی خود است، تأکید کرد: این کتاب به خوبی نشان می‌دهد که پایگاه ما در منطقه، پایگاهی نظامی نیست، بلکه پایگاهی مردمی و مؤثر است که بر اساس ایمان و اعتقاد شکل گرفته است.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی همچنین به عظمت و اثرگذاری حزب‌الله لبنان پرداخت و بیان کرد: حزب‌الله لبنان، به ظاهر یک گروه مقاومت است، اما در واقع یک قدرت بزرگ و تأثیرگذار است که توانسته در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان مقاومت کند و امروز به مراتب قوی‌تر و مؤثرتر از گذشته است.

وی تصریح کرد: این کتاب به خوبی عظمت و اثرگذاری حزب‌الله را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد چگونه این نیروی مقاومت، با وجود همه سختی‌ها و چالش‌ها، توانسته به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شود.

رضایی با تأکید بر اینکه کتاب «در بازداشت حزب‌الله» فراتر از یک روایت صرف از جنگ است، آن را اثری دانست که می‌تواند در جهان اسلام و مستضعفین، اثرگذاری بیشتری داشته باشد و به شناخت هرچه بهتر از قدرت و توانمندی‌های جبهه مقاومت کمک کند. وی در پایان سخنان خود، این کتاب را به عنوان یک اثر ارزشمند و روشنگرانه، به همه علاقه‌مندان به تاریخ مقاومت و تحولات منطقه توصیه کرد.

این کتاب کلیشه‌ها را می‌شکند و ما را با عمق مفاهیم شهادت و شجاعت آشنا می‌کند.

هنرمند و مجری برنامه پاورقی، به نقد و بررسی این اثر پرداخت، به اهمیت ویژه این کتاب در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که به دلیل انباشت اطلاعات رسانه‌ای و «حجاب مجاورت»، بسیاری از مفاهیم عمیق و ارزشمند مانند شهادت و شجاعت، به کلیشه‌هایی خالی از معنا تبدیل شده‌اند.

محمد رضا شهبازی افزود: «در بازداشت حزب‌الله» با روایتی متفاوت و جسورانه، این حجاب را می‌درد و ما را با حقیقت این مفاهیم روبرو می‌کند. دیگر کافی نیست که تنها نام شهید را در کوچه و خیابان بشنویم؛ این کتاب به ما کمک می‌کند تا بفهمیم شهید یعنی چه و شجاعت واقعی چیست.

شهبازی همچنین با اشاره به دشواری نگارش چنین سفرنامه‌هایی افزود: این کتاب یک اثر محترم و ارزشمند است، چرا که نویسنده به جای تمرکز بر چهره‌های مشهور یا گزارش‌های سطحی، به عمق ماجرا نفوذ کرده و تصویری واقعی و تکان‌دهنده از آنچه در لبنان و فلسطین می‌گذرد، ارائه می‌دهد. این اثر، یادآور زحمات و ایثار کسانی است که برای این مملکت تلاش کرده‌اند و ما باید قدردان آنها باشیم.

«در بازداشت حزب‌الله» نویدبخش روایتی است که مخاطب را از انفعال رسانه‌ای خارج کرده و او را با حقایق ناگفته و مفاهیم فراموش‌شده‌ای چون ایثار و مقاومت آشنا می‌سازد.

این کتاب، دعوتی است به تأمل و بازنگری در درک ما از جبهه مقاومت و قهرمانان آن.

در این مراسم، علاوه بر محمدرضا شهبازی و محمدحسین عظیمی (نویسنده اثر)، ابراهیم رضایی (سخنگوی کمیسیون امنیت ملی)، حجت الاسلام محمد قادری (مدیرکل تبلیغات اسلامی)، مصطفی مشفقیان (رئیس حوزه هنری استان) و حجت الاسلام میثم دهقان (دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی) نیز حضور داشتند.