پودینه: برای آسفالت معابر اصلی شهر زابل محدودیت نداریم

محمد پودینه در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری و شورای اسلامی شهر زابل با تمام جدیت پیگیر اتمام پروژه‌های شرکت‌های آب و فاضلاب، گاز و مخابرات در سطح شهر هستند و پس اتمام طرح‌های این شرکت‌ها شهرداری آسفالت این معابر را با هدف تسهیل در عبور و مرور و رفاه حال شهروندان و کسبه گرامی به فوریت انجام خواهد داد.

شهردار زابل با اشاره به دیدار اخیر در معیت ریاست محترم شورای اسلامی شهر با مدیرعامل آب و فاضلاب شهرستان زابل، گفت: در این نشست بر تعامل هر چه بیشتر و تسریع در اتمام طرح‌های توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب شهر سفارش شد.

وی با تاکید بر پرهیز از دوباره کاری و تخریب آسفالت تصریح کرد: نمی‌توانیم معبری را که بخشی از پروژه در آن به اتمام رسیده، هنوز کار دارد و علمیات شرکت حفار در ان پایان نیافته و به بهره برداری نرسیده است را آسفالت و بهسازی کنیم.

پودینه همچنین در خصوص آسفالت خیابان امام خمینی محدوده بازار گفت: زیرسازی خیابان امام خمینی صرفاً در راستای کاهش بار ترافیکی و ارتزاق کسبه و رفاه حال اهالی محترم این منطقه انجام شده است و از انجاییکه بهسازی این خیابان شامل جدول گذاری و پیاده رو سازی آن در آبان ماه سال جاری آغاز خواهد شد، پس از جدول گذاری روکش اصلی آسفالت خیابان امام خمینی نیز اجرا خواهد شد.

شهردار زابل در پایان اظهار داشت: هیچ شهرداری بدون همراهی مردم نمی‌تواند خدمات رسانی بهینه ای داشته باشد و برای رسیدن و برخورداری از شهری توسعه یافته و آباد مشارکت شهروندان با شهرداری امری اجتناب ناپذیر است.