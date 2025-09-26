  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۱

سردار جوکار: ۱۰۲ کیلوگرم موادمخدر در لاشار کشف شد

سردار جوکار: ۱۰۲ کیلوگرم موادمخدر در لاشار کشف شد

لاشار - فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان از کشف ۱۰۲ کیلوگرم مواد مخدر تریاک و دستگیری ۲ متهم در شهرستان لاشار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران پلیس شهرستان لاشار از محل نگهداری مقادیری مواد افیونی در منزلی مطلع و با هماهنگی مقام قضائی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان افزود: تیم‌های عملیات ویژه پلیس پس از شناسایی مکان مورد نظر با هماهنگی‌های لازم به محل اعزام و با رعایت حقوق شهروندی پس از بازرسی صورت گرفته از محل، مقدار ۱۰۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ۲ نفر متهم را دستگیر و ۱ دستگاه خودرو توقیف شد.

وی در پایان از شهروندان خواست تا هرگونه مورد مشکوکی را به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6602630

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها