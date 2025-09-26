سردار جوکار: ۱۰۲ کیلوگرم موادمخدر در لاشار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران پلیس شهرستان لاشار از محل نگهداری مقادیری مواد افیونی در منزلی مطلع و با هماهنگی مقام قضائی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان افزود: تیم‌های عملیات ویژه پلیس پس از شناسایی مکان مورد نظر با هماهنگی‌های لازم به محل اعزام و با رعایت حقوق شهروندی پس از بازرسی صورت گرفته از محل، مقدار ۱۰۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ۲ نفر متهم را دستگیر و ۱ دستگاه خودرو توقیف شد.

وی در پایان از شهروندان خواست تا هرگونه مورد مشکوکی را به پلیس اطلاع دهند.