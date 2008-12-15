لنکرانی نسبت به ورود سیگار الکترونیک هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق گزارشهای واصله از سازمان جهانی بهداشت محصولی تحت عنوان "سیگار الکترونیک" در بازارهای جهانی در حال عرضه و گسترش است که ترفند دیگری از صنایع دخانی برای فرار از محدودیتهای قانونی استعمال دخانیات در اماکن عمومی و دود تحمیلی دخانیات است.

بر خلاف ادعای تولیدکنندگان این نوع سیگار مبنی بر اینکه این محصول ‌نیکوتین دریافتی را به طوری اندازه گیری شده در اختیار مصرف کننده قرار می دهد و سقف نیکوتین مصرفی آن قابل تنظیم است بر اساس تحقیقات وزارت بهداشت این سیگار دارای مقادیر قابل توجهی نیکوتین و ماده شیمیایی "پروپیلن گلایکول" بود که توسط ذرات آب به دهان فرد مصرف کننده اسپری می شود و دارای خاصیت اعتیاد آور و بیماری زایی است.

دکتر کامران باقری لنکرانی که ریاست ستاد کشوری کنترل دخانیات را بر عهده دارد در نامه خود به مهندس محرابیان با توجه به خاصیت اعتیاد ‌آور و بیماری زایی سیگار الکترونیک و بر اساس مواد 3 ، 4 و 14 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات خواستار جلوگیری و صدور مجوز ورود و عرضه این محصول به کشور شده و در خواست کرده است در صورت ورود این محصول به کشور نسبت به جمع آوری و امحا آن اقدام شود.

بر اساس مواد 2 و 4 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات "‌هر نوع تبلیغ، حمایت تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیا اکیدا ممنوع است" و " سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام می شود".

همچنین به استناد ماده 14 این قانون، " عرضه، فروش، حمل و نگهداری فرآورده های دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کالا است".