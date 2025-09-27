محمدمهدی شهریاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند مورد آتشسوزی اخیر در عرصههای طبیعی نوار مرزی خراسان شمالی که منشأ آنها در خاک جمهوری ترکمنستان بوده و به داخل مرزهای کشور سرایت کرده است، محمدمهدی شهریاری موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری کرد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پس از طرح مسئله با وزارت خارجه ترکمنستان و هماهنگیهای انجام شده با مراجع مسئول این کشور، مقرر شد نیروهای دولتی و مرزبانان ترکمنستان در شناسایی رخدادهای مشابه و گزارش فوری آن به همتایان ایرانی خود فعالانه مشارکت کنند؛ اقدامی که از گسترش شعلههای آتش و بروز خسارات زیستمحیطی در طبیعت خراسان شمالی جلوگیری خواهد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: پس از طرح موضوع سرایت آتشسوزیها توسط معاونت عمرانی استانداری، بلافاصله با رئیس اداره امور مرزی وزارت خارجه تماس گرفته و خواستار پیگیری دیپلماتیک شدم، در پی این اقدام، موضوع از طریق سفارت ایران در عشقآباد به مقامات ترکمنستانی منتقل شد و با برگزاری نشست فوری، فرماندهان مرزبانی دو کشور تفاهم کردند تا با رصد دقیق و اطلاعرسانی فوری، از سرایت آتش به داخل ایران جلوگیری شود.
شهریاری تصریح کرد: با توجه به ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک خراسان شمالی و جمهوری ترکمنستان و ارزش زیستمحیطی عرصههای طبیعی این نوار مرزی، این همکاری میتواند در حفاظت از جنگلهای پراکنده ارس و دیگر میراثهای زیستی استان نقش مؤثری ایفا کند. شود.
