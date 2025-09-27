بهداشت محیط ستون فقرات نظام سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی داتشگاه علوم پزشکی تهران، علیرضا اولیائیمنش، معاون بهداشت در پیامی ضمن تبریک روز جهانی بهداشت محیط گفت: بهداشت محیط، به عنوان ستون فقرات نظام سلامت و اولین حلقه زنجیره پیشگیری از بیماریها، نقشی غیرقابل انکار در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه ایفا میکند.
پیام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، به شرح زیر است:
چهارم مهرماه ۱۴۰۴ مصادف با ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ «روز جهانی بهداشت محیط» فرصتی است تا از زحمات خالصانه تمامی عزیزانی که در عرصه پهناور و حیاتی «بهداشت محیط» تلاش میکنند، قدردانی کنیم.
بهداشت محیط، به عنوان ستون فقرات نظام سلامت و اولین حلقه زنجیره پیشگیری از بیماریها، نقشی غیرقابل انکار در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه ایفا میکند. از نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی و سلامت مواد غذایی تا مدیریت پسماندها و کنترل عوامل زیانآور محیطی، حضور پررنگ و تلاش بیوقفه فعالان این عرصه، ضامن سلامت و امنیت هموطنان عزیزمان است.
شعار امسال این روز با عنوان «هوای پاک، مردم سالم» یادآور این مهم است که حفظ سلامت هوا، همچون سایر ارکان بهداشت محیط، نیازمند عزمی همگانی و مسئولیتی جمعی است.
اینجانب از تمامی همکاران سختکوش در حوزه بهداشت محیط، اعم از کارشناسان، بازرسان، مربیان و پژوهشگران که در سطوح مختلف ستادی، بیمارستانی و مراکز خدمات جامع سلامت، با تعهد و دقت مثالزدنی، مأموریت خطیر خود را به انجام میرسانند، صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم. تلاشهای شما در خط مقدم سلامت جامعه، ستودنی و قابل تقدیر است.
امیدواریم با ادامه همکاری و همدلی همه جانبه، گامهای بلندتر و مؤثرتری در جهت ارتقای شاخصهای بهداشت محیط و نهایتاً تحقق جامعهای سالم و پویا برداریم
