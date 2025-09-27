کریم اسماعیل‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آزادسازی وجوه ضمانت‌نامه‌های ارزی ضبط‌شده شرکت آلومینای ایران به مبلغ معادل ۲میلیون و ۱۵۴ هزار و ۳۵۴ یورو خبر داد و گفت: این اقدام، گره مالی ۸ ساله را باز کرد و مواد اولیه خط تولید این واحد صنعتی بزرگ تأمین شد.

مدیرکل مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی در تشریح جزئیات این اقدام اظهار کرد: ضمانت‌نامه‌های ارزی شرکت آلومینای ایران نزد بانک تجارت مربوط به طرح تولید آلومینا بود که به دلیل عدم ایفای تعهدات پیمانکار خارجی در سال ۱۳۹۵ ضبط شد و از آن زمان به علت شرایط تحریم و عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی، قابلیت پرداخت به شرکت را نداشت.

وی افزود: دیوان محاسبات خراسان شمالی با انجام مکاتبات متعدد با شرکت ذینفع، مذاکره مستقیم با اداره ضمانت‌نامه‌های خارجی بانک تجارت و استناد به مقررات ارزی بانک مرکزی، موافقت لازم را برای استفاده از وجوه ضبط‌شده در قالب حواله ارزی به دست آورد.

اسماعیل‌پور اظهار کرد: مبلغ معادل ۲,۱۵۳,۳۵۴ یورو با هماهنگی دیوان محاسبات استان جهت پرداخت بدهی شرکت آلومینای ایران به شرکت GIES بابت خرید آند کربنی مصرفی در خط تولید کارسازی شد و این واحد صنعتی توانست بدون توقف تولید به فعالیت خود ادامه دهد.

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی تأکید کرد: آزادسازی این ضمانت‌نامه علاوه بر جلوگیری از زیان مالی شرکت، موجب تثبیت ظرفیت تولید آلومینا در استان شد و بر حفظ اشتغال و تقویت اقتصاد منطقه تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.