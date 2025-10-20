  1. استانها
اسماعیل‌پور: ۱۴۰۰ میلیارد از تعهدات دستگاه‌های خراسان شمالی واریز شد

بجنورد- مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی گفت: بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از تعهدات قانونی دستگاه‌های اجرایی استان با نظارت این دیوان به خزانه دولت واریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات خراسان شمالی، کریم اسماعیل‌پور اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با پیگیری‌های مستمر و نظارت مؤثر دیوان محاسبات، مبلغ ۱٬۴۳۴٬۵۲۳ میلیون ریال به حساب خزانه دولت واریز شد و همچنین ۹۳٬۷۳۱ میلیون ریال نیز در راستای اصلاح فرآیندهای اجرایی و مالی به حساب جاری دستگاه‌ها منظور شد.

وی افزود: علت اصلی این اقدام، عدم اجرای دقیق بندها و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در برخی دستگاه‌ها و فعال‌سازی نظام نظارت پیشگیرانه دیوان محاسبات بوده است که موجب افزایش کارایی مالی و جلوگیری از انحراف در مصرف اعتبارات شد.

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی با اشاره به اینکه وصول این مطالبات در چارچوب مأموریت‌های قانونی دیوان و برای صیانت از بیت‌المال و تحقق انضباط مالی صورت گرفته است، گفت: دیوان با رویکرد آموزشی و اصلاحی، زمینه همکاری بیشتر دستگاه‌ها را برای انطباق عملکرد مالی با قوانین فراهم کرده است.

اسماعیل‌پور تأکید کرد: دیوان محاسبات استان با برنامه‌ریزی هوشمندانه، گزارش‌های مالی دستگاه‌ها را به‌صورت دوره‌ای ممیزی و تخلفات احتمالی را پیش از تبدیل‌شدن به تخلف بودجه‌ای اصلاح می‌کند. این روند موجب اعتمادسازی در نظام مالی و ارتقای سلامت اداری در سطح خراسان شمالی شده است.

