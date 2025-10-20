به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات خراسان شمالی، کریم اسماعیل‌پور اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با پیگیری‌های مستمر و نظارت مؤثر دیوان محاسبات، مبلغ ۱٬۴۳۴٬۵۲۳ میلیون ریال به حساب خزانه دولت واریز شد و همچنین ۹۳٬۷۳۱ میلیون ریال نیز در راستای اصلاح فرآیندهای اجرایی و مالی به حساب جاری دستگاه‌ها منظور شد.

وی افزود: علت اصلی این اقدام، عدم اجرای دقیق بندها و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در برخی دستگاه‌ها و فعال‌سازی نظام نظارت پیشگیرانه دیوان محاسبات بوده است که موجب افزایش کارایی مالی و جلوگیری از انحراف در مصرف اعتبارات شد.

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی با اشاره به اینکه وصول این مطالبات در چارچوب مأموریت‌های قانونی دیوان و برای صیانت از بیت‌المال و تحقق انضباط مالی صورت گرفته است، گفت: دیوان با رویکرد آموزشی و اصلاحی، زمینه همکاری بیشتر دستگاه‌ها را برای انطباق عملکرد مالی با قوانین فراهم کرده است.

اسماعیل‌پور تأکید کرد: دیوان محاسبات استان با برنامه‌ریزی هوشمندانه، گزارش‌های مالی دستگاه‌ها را به‌صورت دوره‌ای ممیزی و تخلفات احتمالی را پیش از تبدیل‌شدن به تخلف بودجه‌ای اصلاح می‌کند. این روند موجب اعتمادسازی در نظام مالی و ارتقای سلامت اداری در سطح خراسان شمالی شده است.