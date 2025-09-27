به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پناهی زاده صبح شنبه در بازدید از مراکز درمانی تأمین اجتماعی بوشهر بر ضرورت توسعه فضای فیزیکی بیمارستان‌های حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه و مهر برازجان تاکید کردند.

مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه بیمارستان‌های تأمین اجتماعی عسلویه و مهر برازجان از فضای کافی جهت خدمت رسانی به مراجعین برخوردار نیستند گفت: به منظور گسترش فضای خدمت رسانی طرح توسعه این دو مرکز درمانی که مدتهاست مطرح شده با قید فوریت در دستور کار قرارخواهد گرفت و امیدواریم بتوانیم در سال آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه این دو بیمارستان باشیم.

وی در بازدید از بیمارستان سلمان فارسی ضمن توصیه به نگهداشت اصولی از ابنیه و ساختمان و استفاده حداکثری از تجهیزات دستور لازم جهت خرید و نوسازی برخی از تجهیزات پزشکی این مرکز درمانی را صادر کرد.

پناهی زاده همچنین طرح توسعه اتاق عمل و زایشگاه بیمارستان سلمان فارسی را یکی از نیازهای اساسی این مرکز درمانی دانستند و تسریع در انجام این امر را خواستار شد.

مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در بازدید از پلی کلینیک تخصصی شبانه روزی مبعث بوشهر گفت: فضای موجود خدمت رسانی در این مرکز درمانی متناسب و جوابگوی حجم مراجعین نیست و تلاش خواهیم کرد در آینده نزدیک شرایط بازسازی و ساخت مرکز جدید در مکان فعلی را محقق کنیم.

وی اظهار کرد: تاکید مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و بهره وری بیشتر از سرمایه‌های سازمان در جهت افرایش خدمات دهی به بیمه شدگان عزیز و جلب رضایت مندی بیماران می‌باشد.

مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی که جهت بازدید از مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی به استان بوشهر سفر کرده بود؛ به اتفاق مهندس علی فرج زاده‌ها مدیر کل دفتر فنی و مهندسی سازمان تأمین اجتماعی و مهندس نواب دهقان مدیرعامل شرکت مهندسی انرژی تأمین با حضور در بیمارستان‌های حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه؛ مهر برازجان؛ سلمان فارسی بوشهر و پلی کلینیک بوعلی کنگان و پلی کلینیک تخصصی شبانه روزی مبعث بوشهر در جریان مشکلات این مراکز قرار گرفت.

مدیر کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در این بازدید دو روزه، در نشست‌هایی با حضور مدیر درمان تأمین اجتماعی استان و رؤسای مراکز درمانی راهکارهای حل مشکلات را بررسی و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.