به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشستهای «سالمندی در ایران؛ فرصتها و چالشهای پیشرو» از سوی مرکز مطالعات اجتماعی سالمندی رهاورد با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار میشود.
این نشست از ششم تا نهم مهرماه در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
روند رشد جمعیت سالمندان ایران و چشم انداز آینده جمعیتی، نیازها و ضروریت های آموزشی کشور در آستانه ورود به دوره سالمندی: نقش و رسالت دانشگاهها، مدارس، رسانه و … سهم و نقش نهادهای مدنی و شهرداریها در تسهیل امور سالمندان و حمایت از آنها و سیاستها و برنامههای مطلوب متناظر با رشد سریع جمعیت سالمندان از نشستهای این دوره در طول ۴ روز است.
سید ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، رسول صادقی رئیس مرکز تحقیقات جمعیت کشور، زینب نصیری مشاور امور اجتماعی وزیر بهداشت از جمله سخنرانان پنلهای این همایش هستند.
علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی تلگرامی و اینستاگرامی rahavarcenter مراجعه کنند.
