به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن مرادزاده اظهار کرد: پارک ملی نایبند به عنوان نخستین پارک ملی دریایی کشور، علاوه بر اهمیت اکولوژیک در حوزه‌های دریایی و ساحلی، دارای ظرفیت‌های ارزشمند در تنوع زیستی خشکی از جمله آهوی جبیر است. حفاظت از این گونه‌ها و ارتقای سطح حفاظت در منطقه، نیازمند توجه ویژه، پشتیبانی ملی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: بازدید معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها از این مجموعه، فرصتی مغتنم برای طرح مسائل و مشکلات موجود و برنامه‌ریزی جهت تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و آموزشی در پارک ملی نایبند محسوب می‌شود.

در سفر احمدرضا لاهیجان‌زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، به استان بوشهر از طرح احیای آهوی جبیر، پاسگاه سرمحیط‌بانی پارک ملی دریایی نایبند و موزه تنوع زیستی این منطقه بازدید کرد.

در این بازدید، روند اجرای طرح احیای جمعیت آهوی جبیر به عنوان یکی از گونه‌های شاخص و ارزشمند منطقه مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات حفاظتی صورت گرفته برای بهبود شرایط زیستگاه‌ها و افزایش جمعیت این گونه تشریح شد.

همچنین معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها از پاسگاه سرمحیط‌بانی پارک ملی نایبند و موزه تنوع زیستی بازدید به عمل آورد و در جریان ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و حفاظتی این مجموعه قرار گرفت.