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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

رونمایی از تمبر یادبود دلفین گوژپشت خلیج فارس

رونمایی از تمبر یادبود دلفین گوژپشت خلیج فارس

همزمان با گرامیداشت هفته محیط‌زیست و در آیینی با حضور جمعی از مسئولان دولتی از تمبر یادبود دلفین گوژپشت خلیج‌فارس رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست در این مراسم با اشاره به اهمیت این رویداد فرهنگی و محیط‌زیستی اظهار داشت: رونمایی از تمبر یادبود دلفین گوژپشت خلیج فارس صرفاً انتشار یک اثر پستی نیست، بلکه اقدامی ارزشمند در جهت ارتقای آگاهی عمومی، جلب مشارکت اجتماعی و یادآوری مسئولیت مشترک همه آحاد جامعه در قبال حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور است.

وی افزود: حضور طیف گسترده‌ای از مسئولان، از مدیران صنایع و بنگاه‌های اقتصادی گرفته تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، متخصصان، پژوهشگران و فعالان محیط زیست در این مراسم، نشان‌دهنده درک مشترک نسبت به اهمیت حفاظت از محیط زیست و ضرورت همکاری همه بخش‌ها برای تحقق توسعه پایدار است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جایگاه ویژه دلفین گوژپشت خلیج فارس به عنوان یکی از گونه‌های ارزشمند و شاخص آب‌های جنوبی کشور گفت: حفاظت از گونه‌های دریایی و زیستگاه‌های حساس ساحلی و دریایی، تنها یک وظیفه محیط زیستی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت ملی ما در حفظ سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

لاهیجان‌زاده همچنین با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت توجه بیش از پیش به مسائل محیط زیستی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که در فرآیندهای برنامه‌ریزی و توسعه، ملاحظات محیط زیستی در کانون تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. در همین راستا، توجه ویژه به الزامات توسعه پایدار، تقویت جایگاه محیط زیست در برنامه هفتم پیشرفت و اجرای مؤثر سیاست‌های کلان محیط زیستی کشور از ضرورت‌های انکارناپذیر است.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بر اساس این اصل مترقی، حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای عمومی تلقی شده و فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی که با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست همراه باشد، ممنوع است. تحقق این اصل نیازمند عزم ملی، همکاری بین‌بخشی و مشارکت فعال همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه است. بر همین اساس، همه ما مسئول هستیم که این امانت ارزشمند را سالم‌تر، پویاتر و غنی‌تر به نسل‌های آینده تحویل دهیم.

او از همکاری ارزشمند شرکت پتروشیمی نوری، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در اجرای این برنامه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که چنین اقدامات فرهنگی بتواند نقش مؤثری در افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از گونه‌های در معرض تهدید و زیست‌بوم‌های ارزشمند دریایی کشور ایفا کند.

کد مطلب 6852513

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