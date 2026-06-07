به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیطزیست، احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست در این مراسم با اشاره به اهمیت این رویداد فرهنگی و محیطزیستی اظهار داشت: رونمایی از تمبر یادبود دلفین گوژپشت خلیج فارس صرفاً انتشار یک اثر پستی نیست، بلکه اقدامی ارزشمند در جهت ارتقای آگاهی عمومی، جلب مشارکت اجتماعی و یادآوری مسئولیت مشترک همه آحاد جامعه در قبال حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور است.
وی افزود: حضور طیف گستردهای از مسئولان، از مدیران صنایع و بنگاههای اقتصادی گرفته تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاههای اجرایی، متخصصان، پژوهشگران و فعالان محیط زیست در این مراسم، نشاندهنده درک مشترک نسبت به اهمیت حفاظت از محیط زیست و ضرورت همکاری همه بخشها برای تحقق توسعه پایدار است.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جایگاه ویژه دلفین گوژپشت خلیج فارس به عنوان یکی از گونههای ارزشمند و شاخص آبهای جنوبی کشور گفت: حفاظت از گونههای دریایی و زیستگاههای حساس ساحلی و دریایی، تنها یک وظیفه محیط زیستی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت ملی ما در حفظ سرمایههای طبیعی برای نسلهای آینده به شمار میرود.
لاهیجانزاده همچنین با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت توجه بیش از پیش به مسائل محیط زیستی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که در فرآیندهای برنامهریزی و توسعه، ملاحظات محیط زیستی در کانون تصمیمگیریها قرار گیرد. در همین راستا، توجه ویژه به الزامات توسعه پایدار، تقویت جایگاه محیط زیست در برنامه هفتم پیشرفت و اجرای مؤثر سیاستهای کلان محیط زیستی کشور از ضرورتهای انکارناپذیر است.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بر اساس این اصل مترقی، حفاظت از محیط زیست وظیفهای عمومی تلقی شده و فعالیتهای اقتصادی و عمرانی که با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست همراه باشد، ممنوع است. تحقق این اصل نیازمند عزم ملی، همکاری بینبخشی و مشارکت فعال همه دستگاهها و آحاد جامعه است. بر همین اساس، همه ما مسئول هستیم که این امانت ارزشمند را سالمتر، پویاتر و غنیتر به نسلهای آینده تحویل دهیم.
او از همکاری ارزشمند شرکت پتروشیمی نوری، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و ادارهکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در اجرای این برنامه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که چنین اقدامات فرهنگی بتواند نقش مؤثری در افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از گونههای در معرض تهدید و زیستبومهای ارزشمند دریایی کشور ایفا کند.
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