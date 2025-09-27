به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی دهکردی، صبح شنبه در همایش توانمندی‌های بومی در اداره کل فنی‌وحرفه‌ای سیستان و بلوچستان، بر نقش کلیدی هم‌گرایی میان آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و صنایع‌دستی در تقویت تولید و اشتغال تأکید کرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به شعار «ایرانِ ماهر، ایرانِ مولد»، اظهار داشت: توسعه آموزش‌های مهارتی و اتصال آن به حوزه صنایع‌دستی، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و جهش تولید ملی باشد.

جلالی دهکردی توانمندسازی نیروی انسانی از طریق مهارت‌آموزی را پشتوانه‌ای ارزشمند برای ارتقای جایگاه صنایع‌دستی در کشور دانست و افزود: این روند، مسیر اشتغال پایدار را هموار می‌سازد و به رونق بازار کار منتهی خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری میان بخش فنی‌وحرفه‌ای و صنایع‌دستی گفت: این تعامل می‌تواند الگویی موفق از اقتصاد هویت‌محور ارائه دهد؛ الگویی که ریشه در فرهنگ و هنر ایران دارد و در خدمت آینده‌ای روشن برای کشور خواهد بود.