به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه مجمع هفته جهانی اتم در مسکو گفت: محکوم نکردن حملات رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به معنی هماهنگ بودن با حمله نظامی است.

اسلامی در پاسخ به سوال خبرگزاری اسپوتنیک در خصوص ادامه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: قانون مجلس ما یک قانون شفافی دارد. وقتی که به تأسیسات ثبت شده ما در آژانس و تحت نظارت آژانس حمله نظامی شده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای امنیت و شورای حکام این حملات را محکوم نمی‌کنند، این چه معنی است؟ یعنی این نهادها هماهنگ با حمله نظامی بودند، یعنی بخشی از حمله نظامی هستند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: اگر قرار باشد که محکوم نکنند، شما چگونه می‌توانید اعتماد کنید. این به امنیت ملی ما مربوط است. قانون مجلس ما تضمین امنیت است نه اینکه آن‌ها بنویسند من تضمین می‌کنم حمله نشود و طبیعی است که در اختیار آژانس نیست، ولی آژانس قانونا باید این حملات را محکوم می‌کرد. ما مکاتبه کردیم به آژانس اطلاع دادیم. طبق اساسنامه آژانس، طبق نظام جامع پادمان ما گزارش کردیم و آژانس باید اینها را به رسمیت می‌شناخت و محکوم می‌کرد و محکوم نکردن یعنی بی اعتمادی.

اسلامی گفت: قانون مجلس ما مشخص است و تا زمانی که شرایط آن احراز نشود، ادامه این همکاری از سرگرفته نمی‌شود. وزارت امور خارجه ما نیز شرایطی را گذاشته است و گفتگویی را که انجام دادند و توافقی را که با آژانس انجام دادند، باید آن شرایط که ذکر شده را ملاک قرار بدهند و دنبال کنند و آن را مبنای کار قرار بدهند.