لیلا عبدالرحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از از ارائه هزار خدمت رایگان در قالب اردوی یک‌روز جهادی پزشکی، گرامیداشت شهدای اقتدار به مردم روستای بردو شهرستان تربت جام خبر داد و اظهار کرد: این حرکت یک اقدام جهادی بزرگ در حوزه سلامت است.

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی تربت‌جام بیان کرد: این خدمت‌رسانی با تلاش مشترک و هماهنگ کانون بسیج جامعه پزشکی، دانشکده علوم پزشکی و بسیج سازندگی به ثمر نشست. هدف ما این بود که به مردم روستای ساده و کم‌برخوردار بردو نشان دهیم که از یاد نرفته‌اند و می‌توانیم در دورترین نقاط نیز تحولات بزرگی را رقم بزنیم.

وی تصریح کرد: در این اردوی جهادی، پزشکان، متخصصان و جهادگران سلامت با عزمی راسخ حضور یافتند و موفق شدند بیش از ۱۰۰۰ خدمت رایگان را به مردم نیازمند منطقه ارائه دهند.

عبدالرحمانی بیان کرد: این اردوی جهادی پزشکی با هدف خدمت‌رسانی به مردم مناطق کم‌برخوردار به‌مناسبت هفته دفاع‌مقدس صورت گرفت که تجدید پیمانی با آرمان‌های شهدا و نمادی از روحیه ایثار و خدمت در جامعه پزشکی است.

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی تربت‌جام خاطرنشان کرد: در این حرکت جهادی، پزشکان و متخصصان در رشته‌های مختلف از جمله مامایی، اطفال، ارتوپدی و دندانپزشکی با عزمی راسخ موفق شدند بیش از هزار خدمت رایگان را به اهالی این منطقه و روستاهای مجاور ارائه دهند.

وی این اقدام را نه تنها یک فعالیت درمانی، بلکه نمادی از روحیه ایثار و خدمت در جامعه پزشکی و تجدید پیمان با آرمان‌های والای شهدا دانست.

عبدالرحمانی در پایان خاطرنشان کرد: این حرکت جهادی، بار دیگر ثابت کرد که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و روحیه جهادی می‌توان شکاف‌های درمانی را پر کرد و در ارتقا سطح سلامت و رفاه مردم در محروم‌ترین نقاط شهرستان گام‌های بزرگی برداشت.