افزایش پروازهای مسیر کرمانشاه – تهران به ۴۲ پرواز هفتگی

مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات افزایش پروازهای این مسیر اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده و در راستای پاسخگویی به درخواستهای مکرر مردم شریف استان کرمانشاه و همچنین استانهای همجوار، شرکت هواپیمایی کاسپین اقدام به برقراری شش پرواز جدید در روزهای سهشنبه، چهارشنبه و جمعه از تاریخ چهارم مهرماه کرده است.
وی افزود: با این اقدام، تعداد پروازهای برنامهای هفتگی فرودگاه کرمانشاه در مسیر کرمانشاه – تهران و بالعکس به عدد ۴۲ پرواز خواهد رسید که گامی مهم در تسهیل سفرهای هوایی و افزایش دسترسی مردم به خدمات پروازی به شمار میرود.
بیاتی با اشاره به اهمیت این تصمیم گفت: افزایش پروازها در این مسیر علاوه بر کاهش ازدحام و سهولت در دسترسی مسافران، به ارتقای جایگاه فرودگاه کرمانشاه در میان فرودگاههای پرتردد کشور کمک خواهد کرد.
مدیرکل فرودگاه کرمانشاه در پایان یادآور شد: در حال حاضر به طور کلی ۷۸ پرواز برنامهای در طول هفته در فرودگاه کرمانشاه انجام میشود که با مدیریت و هماهنگیهای صورت گرفته درصدد هستیم این تعداد در آینده نیز افزایش یابد و پاسخگوی نیازهای مسافران در سایر مسیرهای پروازی هم باشد.
