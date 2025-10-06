افزوده شدن پرواز کرمانشاه–شیراز به برنامه پروازی فرودگاه اشرفی اصفهانی

مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر و در راستای درخواست‌های بالای مردم شریف استان کرمانشاه و همچنین استان‌های همجوار، مسیر پروازی کرمانشاه–شیراز و بالعکس از تاریخ ۲۱ مهرماه سال جاری به جمع پروازهای برنامه‌ای فرودگاه کرمانشاه افزوده خواهد شد.



وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در این مسیر چهار پرواز برنامه‌ای در هفته برقرار می‌شود که امکان تردد آسان‌تر و سریع‌تر میان دو مرکز مهم غرب و جنوب کشور را برای هم‌استانی‌های عزیز فراهم می‌سازد.



مدیرکل فرودگاه کرمانشاه با بیان اینکه این اقدام در راستای توسعه شبکه پروازی و پاسخ به نیازهای واقعی مردم انجام گرفته است، گفت: فرودگاه کرمانشاه طی سال‌های اخیر با افزایش قابل توجه تعداد پروازها و مقاصد هوایی، توانسته به یکی از پرترافیک‌ترین فرودگاه‌های غرب کشور تبدیل شود.



بیاتی تصریح کرد: با برقراری مسیر پروازی جدید، مسافران گرامی از طریق فرودگاه کرمانشاه علاوه بر شیراز، می‌توانند به مقاصد متنوعی از جمله تهران، مشهد مقدس، عسلویه، بندرعباس و جزیره کیش سفر کنند. این موضوع علاوه بر تسهیل در رفت‌وآمد شهروندان، نقش مهمی در رونق اقتصادی، گردشگری و ارتباطات تجاری استان ایفا خواهد کرد.



وی یادآور شد: در حال حاضر ۸۰ پرواز برنامه‌ای هفتگی در فرودگاه کرمانشاه توسط ۱۲ شرکت هواپیمایی انجام می‌شود که این رقم نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است.



مدیرکل فرودگاه کرمانشاه در پایان تأکید کرد: توسعه مسیرهای پروازی جدید در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد و تلاش می‌شود با همکاری شرکت‌های هواپیمایی، مقاصد جدید داخلی و خارجی نیز در آینده نزدیک به شبکه پروازی فرودگاه اشرفی اصفهانی کرمانشاه افزوده شود تا پاسخگوی نیاز روزافزون مردم استان و منطقه باشد.