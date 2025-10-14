برد امیرعلی احمدلو مقابل سید ۱۶ جهان در قهرمانی جوانان بدمینتون

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی احمدلو نماینده کشورمان در مسابقات قهرمانی یونکس سانرایز جوانان جهان BWF ۲۰۲۵ که به میزبانی هند برگزار می‌شود موفق شد دومین پیروزی خود را کسب کند.

در بخش انفرادی پسران احمدلو مقابل رودریگز از اسپانیا سید شماره ۱۶ جدول در یک دیدار جذاب و نزدیک با نتایج ۱۵-۱۱، ۱۳-۱۵ و ۱۹-۱۷ حریف خود را شکست داد و راهی مرحله بعد شد.

احمدلو فردا به مصاف راسموسن از دانمارک خواهد رفت تا برای صعود به مراحل بالاتر تلاش کند.

این رقابت‌ها از ۱۳ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴) در سطح یک جهانی برگزار می‌شوند و ۴۲۹ بازیکن از کشورهای مختلف در آن شرکت دارند.