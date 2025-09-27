  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

برنامه بانک مرکزی برای بستن حساب‌های سپرده راکد اشخاص حقیقی

معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از عملیاتی شدن ساماندهی حساب‌های مازاد اشخاص تا پایان سال خبر داد و گفت: به زودی امکان بستن این حساب‌ها به صورت غیرحضوری فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا غفاری، معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در بانک مرکزی با بیان اینکه ساماندهی حساب‌های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می‌شود، گفت: هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت حساب‌های مازاد اشخاص است.

وی افزود: بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می‌شود که به موجب آن شهروندان می‌توانند حساب‌های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده‌های احتمالی حساب مازاد در حساب‌های در دسترس و دارای ابزار پرداخت استفاده کنند.

غفاری تصریح کرد: به موجب این بخشنامه که به شبکه بانکی ابلاغ شد، بانک مرکزی تا پایان سال جاری شرایطی را تمهید و ایجاد خواهد کرد که عموم مردم بتوانند با مراجعه به یک درگاه غیرحضوری و اینترنتی تمامی حساب‌های خود در شبکه بانکی از جمله حساب‌های کوتاه مدت، بلند مدت، قرض الحسنه، جاری، حساب‌های تجاری و غیرتجاری را مشاهده کنند و سپس هر یک از حساب‌های موجود را که به آن نیاز دارند، نگهداری کنند و برای مابقی حساب‌های مازاد خود درخواست ثبت بستن حساب را صادر کنند.

معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی خاطر نشان کرد: پس از ثبت درخواست بستن حساب مازاد، مانده حساب به هر حسابی که فرد تقاضا کند واریز می‌شود. از این طریق حساب‌هایی که مردم به آن دسترسی ندارند و مورد استفاده نیست، بسته می‌شود و امکان سوءاستفاده از حساب نیز که خارج از اراده صاحب حساب است از بین می‌رود و مدیریت وجوه و حساب‌ها برای عموم مردم فراهم شود.

علی فروزان فر

