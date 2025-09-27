به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رستمی صبح شنبه در حاشیه نشست با هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس اظهار کرد: برای شناسایی موانع و ارائه راهکارهای علمی جهت رفع مشکلات عشایر، همکاری با دانشگاهها ضروری است.
مدیر امور عشایر استان بوشهر افزود: یکی از چالشهای مهم، دسترسی به منابع آب با کیفیت است که استفاده از روشهای ژئوفیزیکی برای اکتشاف آب زیرزمینی میتواند راهگشا باشد.
وی گفت: همچنین استفاده از فناوریهای نوین مانند GIS و مدلهای تحلیلی را برای شناسایی مناطق مستعد نصب سامانههای جمعآوری آب باران جهت تأمین آب شرب و کشاورزی پایدار در مناطق عشایری ضروری است.
رستمی با اشاره به اهمیت حفظ میراث فرهنگی، تهیه اطلس میراث ناملموس فرهنگ عشایری استان را گامی مؤثر در معرفی و انتقال آن به نسلهای آینده عنوان کرد.
وی تصریح کرد: این نشستها ادامه خواهد داشت و موارد مورد توافق طرفین، در قالب موافقتنامههایی رسمی رد و بدل خواهد شد.
این نشست در راستای تقویت ارتباط میان دانشگاه و بخش اجرایی، برگزار شد که طی آن راهکارهای علمی برای بهبود خدماترسانی، تأمین منابع آب، حفظ میراث فرهنگی و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.
