به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رستمی صبح شنبه در حاشیه نشست با هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس اظهار کرد: برای شناسایی موانع و ارائه راهکارهای علمی جهت رفع مشکلات عشایر، همکاری با دانشگاه‌ها ضروری است.

مدیر امور عشایر استان بوشهر افزود: یکی از چالش‌های مهم، دسترسی به منابع آب با کیفیت است که استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی برای اکتشاف آب زیرزمینی می‌تواند راهگشا باشد.

وی گفت: همچنین استفاده از فناوری‌های نوین مانند GIS و مدل‌های تحلیلی را برای شناسایی مناطق مستعد نصب سامانه‌های جمع‌آوری آب باران جهت تأمین آب شرب و کشاورزی پایدار در مناطق عشایری ضروری است.

رستمی با اشاره به اهمیت حفظ میراث فرهنگی، تهیه اطلس میراث ناملموس فرهنگ عشایری استان را گامی مؤثر در معرفی و انتقال آن به نسل‌های آینده عنوان کرد.

وی تصریح کرد: این نشست‌ها ادامه خواهد داشت و موارد مورد توافق طرفین، در قالب موافقت‌نامه‌هایی رسمی رد و بدل خواهد شد.

این نشست در راستای تقویت ارتباط میان دانشگاه و بخش اجرایی، برگزار شد که طی آن راهکارهای علمی برای بهبود خدمات‌رسانی، تأمین منابع آب، حفظ میراث فرهنگی و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.