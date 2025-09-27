به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: پس از گزارش نزاع بلافاصله تیم امدادی پایگاه امداد و نجات حیدرآباد شهرستان نقده، با هماهنگی نیروهای انتظامی، به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های اولیه، این درگیری منجر به یک کشته و ۱۳ مصدوم شده است. مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی، به مراکز درمانی منتقل شدند و فرد فوتی نیز تحویل مراجع ذیصلاح شد.

در پی این حادثه که ناشی از اختلاف شخصی و درگیری مسلحانه بود، فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی دستور ویژه‌ای برای دستگیری قاتل صادر کرد.

سردار رحیم جهانبخش گفت: پرونده در اختیار تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفته و این تیم به سرنخ‌های مهمی در خصوص عوامل دخیل دست یافته‌اند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی تاکید کرد که امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس برابر قانون با افرادی که دست به جنایت و اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه می‌زنند، با شدت برخورد خواهد کرد.