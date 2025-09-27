محمد نیکونام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز ملی سرباز، به اهمیت دوره‌های آموزشی «مهارت‌های زندگی» برای سربازان اشاره و اظهار کرد: ما در جهاددانشگاهی قزوین این دوره‌ها را سنگ‌بنای تاب‌آوری و سازگاری سربازان با محیط جدید خدمت می‌دانیم؛ زیرا سربازی دوره‌ای پر از چالش‌های منحصر به‌فرد است. با آموزش مهارت‌هایی چون مدیریت استرس، حل مسئله و ارتباط مؤثر، به جوانان کمک می‌کنیم این مرحله مهم را با آرامش و قدرت بیشتری پشت سر بگذارند و با روحیه‌ای قوی آمادگی لازم برای مواجهه با سختی‌ها را کسب کنند.

وی ادامه داد: محیط سربازی فضای مناسبی برای تقویت کار گروهی و ارتباطات بین‌فردی است. دوره‌های مهارت زندگی با هدف ارتقای این توانمندی‌ها طراحی شده تا سربازان بتوانند با هم‌خدمتی‌ها و فرماندهان خود ارتباطی سازنده و مؤثر برقرار کنند. این مهارت‌ها نه تنها به بهبود فضای پادگان کمک می‌کند بلکه درسی ارزشمند برای زندگی اجتماعی و حرفه‌ای آینده آنان خواهد بود.

نیکونام افزود: درک دغدغه سربازان پس از اتمام خدمت و ورود به بازار کار، ما را بر آن داشت تا دوره‌های «آشنایی با مهارت عمومی اشتغال و کارآفرینی» را نیز در دستور کار قرار دهیم تا جوانان با نیازهای واقعی بازار کار آشنا شوند، مهارت‌های اولیه را فرا گیرند و با اطمینان بیشتری وارد عرصه حرفه‌ای شوند. هدف ما تبدیل دغدغه اشتغال پس از سربازی به فرصتی برای رشد است.

رئیس مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت جهاددانشگاهی استان قزوین خاطرنشان کرد: هر سرباز می‌تواند یک کارآفرین بالقوه باشد. از این رو، در دوره‌های کارآفرینی به جوانان کمک می‌کنیم تا ایده‌های نوآورانه خود را شناسایی کرده و مسیر تبدیل آن‌ها به کسب‌وکار پایدار را بیاموزند تا به‌جای انتظار برای یافتن شغل، خود خالق فرصت‌های شغلی باشند.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شرکت در این دوره‌ها، افزایش اعتمادبه‌نفس در سربازان است. وقتی یک جوان احساس کند برای آینده‌اش برنامه‌ای روشن دارد و ابزارهای لازم برای موفقیت را در اختیار گرفته، با انگیزه‌ای دوچندان به زندگی نگاه می‌کند. این خودباوری نه‌تنها در محیط کار، بلکه در تمام ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی او تأثیرگذار است.

نیکونام در پایان گفت: در جهاددانشگاهی قزوین، ما سربازی را صرفاً یک دوره خدمت نمی‌بینیم، بلکه آن را فرصتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری در آینده‌ای روشن و پربار برای جوانان می‌دانیم. مهارت‌هایی که در دوره‌های مهارت‌های زندگی و اشتغال و کارآفرینی کسب می‌شوند، همچون نقشه‌راهی مسیر زندگی حرفه‌ای و شخصی سربازان را روشن می‌سازند و آنان را به شهروندانی مسئولیت‌پذیر و توانمند تبدیل می‌کنند.