واحد عرضه کشتار غیرمجاز دام در تنگستان پلمب شد

احمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای نظارت بهداشتی بر اماکن عرضه فرآورده خام دامی به همراه فرماندار و اعضای شورای سلامت شهرستان و دستگاه قضا، یک واحد قصابی در شهر اهرم تنگستان به علت کشتارغیرمجاز دام با دستور قضایی در حضور فرماندار شهرستان پلمب شد.

وی اضافه کرد: تامین و عرضه گوشت باید از مبادی رسمی و تحت نظر دامپزشکی از کشتارگاه‌های مجاز تامین و همراه با لیبل عرضه شود، لذا از همه شهروندان تقاضا می‌شود جهت خرید این فرآورده‌ها به مراکز مجاز تحت نظارت مراجعه نمایند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تنگستان تاکید کرد: کشتار غیرمجاز دام تهدیدی علیه بهداشت عمومی بوده و می‌تواند سلامت شهروندان را دچار مخاطره کند.

علیپور اشاره کرد: این صنف متخلف پس از پلمپ به شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان جهت تشکیل پرونده و پیگیری روند اجرایی قانون ارجاع شد.