پنل «هوش مصنوعی» همراه اول در الکامپ ۱۴۰۴ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، در پنل تخصصی هوش مصنوعی، حمید آزادگان مدیر ابر و اینترنت اشیاء مرکز تحقیق و توسعه همراه اول به تشریح مدل‌های زبانی و کاربردهای آن‌ها پرداخت و نمونه‌هایی از استفاده این فناوری در حوزه‌های «تلکام»، «پزشکی»، «کشاورزی» و «اتوماسیون صنعتی» را معرفی کرد.

وی همچنین مفهوم «دیجیتال تویین» را به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی آینده در صنایع مختلف توضیح داد.

برای تبیین بهتر، چندین نمونه کاربردی (کاربست) بین‌المللی از جمله همکاری «Mayo Clinic» و «Google Cloud» در حوزه سلامت، تجربه «Deutsche Telekom» با پروژه «T Phone» در زمینه صرفه‌جویی در زمان کاربران و هزینه‌های ساخت موبایل و همچنین پروژه «TelecomGPT» به‌عنوان یک مدل زبانی تخصصی در صنعت تلکام مطرح شد.

تلفن همراه «T Phone» محصولی نوآورانه از سوی «Deutsche Telekom» است که بر پایه هوش مصنوعی و دستیارهای هوشمند طراحی شده و تفاوت اصلی آن با گوشی‌های متداول، عدم نیاز به سیستم‌عامل سنتی است. در این دستگاه، کاربر به‌جای کار با منوها و اپلیکیشن‌ها، تنها از طریق دستورات صوتی با گوشی تعامل می‌کند و هوش مصنوعی وظیفه اجرای درخواست‌ها را برعهده دارد. این رویکرد علاوه بر کاهش پیچیدگی استفاده، هزینه تولید و توسعه نرم‌افزار را نیز به شکل چشمگیری پایین می‌آورد و تجربه‌ای ساده‌تر و کارآمدتر را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

پروژه «TelecomGPT» یک مدل زبانی تخصصی در صنعت «تلکام» است که بر پایه هوش مصنوعی توسعه یافته و توانایی تحلیل و پاسخگویی به نیازهای فنی و عملیاتی این حوزه را دارد. این ابزار می‌تواند در فرآیندهای مختلف مانند عیب‌یابی و تعمیرات شبکه به کار گرفته شود و با ارائه راهکارهای سریع و دقیق، زمان رفع مشکل را کاهش دهد. همچنین در صورت ترکیب با ربات‌ها و سیستم‌های اتوماسیون، قابلیت آن را دارد که بسیاری از فرآیندهای تعمیر و نگهداری در صنعت «تلکام» را به‌طور خودکار انجام دهد و موجب ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها شود.

برگزاری این پنل، بخشی از برنامه‌های «همراه اول» در «الکامپ» برای نمایش آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و معرفی کاربردهای عملی هوش مصنوعی در صنعت «تلکام» بود.