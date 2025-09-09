  1. حوزه و دانشگاه
ورود دکتری هنرهای تجسمی به دانشگاه تربیت مدرس

در نشست روز گذشته شورای دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی دوره دکتری هنرهای تجسمی با اکثریت آرا تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در این نشست تاجبخش مدیر برنامه ریزی، گسترش و استانداردهای آموزشی در خصوص روند تصویب این رشته در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شورای آموزشی دانشگاه و اهمیت راه اندازی آن توضیحاتی را بیان کرد.

در ادامه محمدکاظم حسنوند عضو هیئت علمی دانشکده هنر با اشاره به دلایل توجیهی ایجاد این رشته اظهار داشت: امروزه مراکز آموزش عالی متعددی اقدام به راه اندازی رشته‌های هنرهای تجسمی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نموده اند، که اکنون تنها رشته ای که در مقطع ی مرتبط با هنرهای تجسمی فعالیت می کند رشته پژوهش هنر است.

متأسفانه این امر پاسخگوی برخی از نیازها و تقاضاهای فراوان فارغ التحصیلان هنرهای تجسمی نیست به نحوی که هر ساله تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته های هنرهای تجسمی (مانند: نقاشی، ارتباط تصویری، تصویرسازی، انیمیشن، مجسمه سازی، عکاسی و صنایع دستی)، امکان ادامه تحصیل در تخصص خود را ندارند.

وی افزود: از طرف دیگر فارغ التحصیلان هنرهای تجسمی خارج از کشور و گرایش های مرتبط با آن نیز تعداد بسیار اندک و انگشت شماری هستند که به دلایل شرایط آموزشی متفاوت، به سختی می توان آنها را جذب کرد و در برخی موارد ممکن است مطالعات آنها در زمینه غیرمرتبط و متفاوت با نیازهای جامعه اسلامی ایران شکل گرفته باشد.

وی خاطر نشان کرد: راه اندازی دوره ی هنرهای تجسمی می تواند بخش بسیار قابل توجهی از کمبودها و مشکلات وزارتخانه‎ها، نهادها و مراکز آموزش عالی هنر در کشور و مراکز پژوهشی و فرهنگی کشور را مرتفع نموده و به توسعه هنر و فرهنگ کهن و معاصر ایران، در کشور و در سطح منطقه و معرفی آن به کشورهای اسلامی و جهان کمک شایانی نماید.

وی در ادامه به اهمیت راه اندازی این رشته، برنامه درسی رشته، اعضای هیئت علمی مدرس رشته، سابقه رشته در دانشگاه های کشور و دانشگاههای معتبر خارجی، وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان رشته در سال‌های گذشته، امکانات دانشکده، دروس تخصصی و جدول ترم بندی دروس اشاره کرد.

سپس یگانه رییس دانشکده هنر نیز راه اندازی این رشته را گامی مثبت در راستای تربیت هنرمندان و اساتید توانمند و متعهد و نیز توسعه متوازن رشته‌ها و گروه‌ها در دانشکده عنوان کرد.

در ادامه پس از ارائه نظرات از سوی اعضای شورا، راه اندازی دوره ی «هنرهای تجسمی» با اکثریت آرا به تصویب رسید.ثریت آرا به تصویب رسید.

