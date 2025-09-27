نجات جان فرد ۶۲ ساله در ارتفاعات شیرکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی طباطبایی فر گفت: به دنبال اعلام مرکز کنترل هماهنگی و عملیات جمعیت هلالاحمر مبنی بر مصدوم شدن یک فرد ۶۲ ساله در ارتفاعات شیرکوه (دره بید هویج)، بلافاصله تیم امداد و نجات کوهستان هلالاحمر شهرستان تفت با یک دستگاه خودرو کمک دار سبک، تجهیزات و ست کامل کوهستان و تیم واکنش سریع استان بهعنوان تیم پشتیبان با یک دستگاه آمبولانس به منطقه اعلام شده اعزام و عملیات امدادرسانی آغاز شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان یزد در ادامه با بیان اینکه این فرد به علت سقوط از ارتفاع از ناحیه کمر آسیبدیده بود، افزود: نجاتگران هلالاحمرر پس از رسیدن به فرد حادثهدیده با انجام اقدامات اولیه درمانی و با استفاده از بسکت و تثبیت فیزیکی و عبور از مسیرهای سخت و دشوار به پایین دامنه کوه انتقال داده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل داده شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمراستان یزد ضمن تأکید بر اینکه از شهروندان و کوهنوردان انتظار داریم تا نکات ایمنی را باتوجه به وضعیت منطقه و حوادث متعددی که در کوهستان اتفاق افتاده رعایت کنند، گفت: در صورت بروز هرگونه حادثه، شهروندان با شماره ۱۱۲ مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر تماس گرفته تا نیروهای امدادی در حداقل زمان به محل اعزام و اقدامات لازم برای نجات مصدومان را انجام گیرد.
