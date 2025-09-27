رکورد جراحی ترمیمی رایگان در مشهد شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ابتکار و به دستور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حمایت معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی، ۲۶ عمل جراحی ترمیمی به‌صورت رایگان در بیمارستان فارابی مشهد انجام شد. هدف از اجرای این طرح، ارائه خدمات جراحی رایگان به گروهی از اقشار آسیب پذیر در شهرستان‌های تربت جام، تایباد و خواف بود.

همکاری و مشارکت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی، رییس درمانگاه‌های تامین اجتماعی شهرستان تربت جام، تایباد و خواف، همکاری فرمانداری‌ها و نمایندگان این شهرستان‌ها موجب شد تا بیماران واجد شرایط در شهرها و روستاهای مرزی و محروم استان شناسایی و غربالگری شوند.

سید نجات حسینی، فوق‌تخصص جراحی پلاستیک و مسئول برنامه‌ریزی این طرح، گفت: در گام نخست ۳۴۰ بیمار در درمانگاه‌های تأمین‌اجتماعی ویزیت و غربالگری شدند.

وی افزود: پس از آن، اطلاعات ۹۰ نفر برای ویزیت مجازی ارسال شد که در پی بررسی‌های تخصصی، ۲۶ نفر بر اساس شرایط پزشکی برای انجام جراحی انتخاب شدند. این گروه از بیماران، از کودک چهار ساله تا مرد ۴۴ ساله را شامل می‌شود.

نجات حسینی خاطرنشان کرد: عمل‌های جراحی توسط سه جراح فوق تخصص، (نجات حسینی، رویین‌تن و سرگزی)، در یک روز و طی ۱۲ ساعت (از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب) در بیمارستان فارابی مشهد انجام گرفت.

مسئول برنامه‌ریزی این طرح اظهارکرد: این اقدام، برای نخستین بار با چنین حجم گسترده‌ای از جراحی‌های ترمیمی ایگان در یک روز، در سازمان تأمین اجتماعی کشور به ثبت رسید. بیماران تحت عمل، از مشکلاتی همچون شکاف لب، چسبیدگی انگشتان، سوختگی‌ها و عوارض ناشی از درمان‌های نادرست و پتوز پلک‌ها رنج می‌بردند.

وی تاکید کرد: بسیاری از این افراد به دلیل محدودیت‌های مالی امکان درمان مناسب را نداشتند و این طرح شرایط بهره‌مندی آنان از خدمات درمانی فوق تخصصی رایگان را فراهم کرد.

لازم به ذکر است؛ همچنین مراسم تقدیر از پزشکان و خیرین سلامت با حضور محمدرضا ولیان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان و جمعی از مدیران و کادر درمان بیمارستان فارابی مشهد برگزار و از خدمات سید نجات حسینی و تیم پزشکی همراه تقدیر شد.