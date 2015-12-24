صنعت تایباد نیازمند حمایت است/مرز فرصتی برای رونق تجارت

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای اداری شهرستان تایباد گفت: اولویت اشتغال در توسعه تعاونی های شهری، روستایی، مرزنشینان و تقویت شرکت های دانش بنیان دنبال می شود.

حمید کلانتری در هشتمین جلسه شورای اداری شهرستان تایباد بیان کرد: نزدیک ترین اقتصاد به اقتصاد اسلامی تعاونی ها است که بایستی گسترش یابد.

وی با اشاره به ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان به عنوان یک فرصت ادامه داد: بایستی از فرصت ها منطقه به بهترین نحوه استفاده شود تا جلوی تهدید گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت های شهرستان مرزی تایباد باید شناخته و مورد بررسی قرار گیرد افزود: استفاده از مبادلات توسعه تجارت در گمرک دوغارون و ظرفیت های های محلی باید در دستور کار قرار گیرد.

حمید کلانتری معاون وزیر تعاون افزود: با مشارکت آحاد مردم شهرستان تایباد در توسعه تعاونی ها و پتانسیل های شهرستان گام های بلندی را می توان برداشت.

وی افزود: در کشور ۱۰۰ هزار تعاونی وجود دارد که ۱۱میلیون نفر عضو آن هستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه ۱۰ هزارتعاونی فعال بانوان در کشور موجود است ادامه داد: هدف ما توانمندسازی جامعه به جای کمک های مستقیم است.

واحدهای تولیدی راکد در شهرستان مرزی تایباد نیازمند توجه دولت است

فرماندار شهرستان مرزی تایباد نیز در این نشست گفت: وجود واحد های متعدد تولیدی راکد در شهرستان تایباد به یک معضل تبدیل شده و این واحدهای تولیدی نیازمند توجه دولت است.

حسین شرافتی راد اظهار کرد: شهرستان مرزی تایباد به عنوان پایتخت وحدت در شرقی ترین نقطه استان از پتانسیل ها و ظرفیتهای بالای در توسعه تعاونی ها برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه ساخت ساختمان مستقل برای اداره بیمه سلامت یکی از ضروریات است افزود: وضعیت خوبی در بحث درمان نداریم و شهرستان دارای کمبود پزشک متخصص است.

وی خواستار تامین اعتبار برای سالن ورزشی کارگران شهرستان شد و گفت: بیکاری جوانان شهرستان با مدارک عالیه تحصیلی یکی از مهمترین دغدغه شهرستان است که نیاز پیگری اساسی دارد.

قطع یارانه بسیاری از مردم را با مشکل مواجه کرده است

حسن باقری نسب عضو شورای شهر تایباد نیز در شورای اداری گفت: یکی از معظلات شهرستان قطع یارانه افراد فقیر و کم درآمد است که مشکلات عدیده ای را برای خانواده ها درست کرده چرا که بعضی این خانواده از همین طریق زندگی خود رامی گذرانند.

وی گفت: با توجه به کمبود منابع آبی در شهرستان ایجاد خط اعتباری ویژه تغییر الگوی کشت مانند کاشت پسته و زعفران یکی از نیازهای ضروری شهرستان است.

وی با انتقاد از وضعیت درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی تایباد گفت: ایجاد درمانگاه تخصصی با کادر متخصص، تجهیز ازمایشگاه و دندانپزشکی درمانگاه تامین اجتماعی از خواسته به حق مردم شهرستان است که بایستی در دستور کار قرار گیرد

وی خواستار تامین منابع مالی ارزان قیمت به صنعت و ایجاد اشتغال شد و افزود: شرایط سخت ارائه تسهیلات به دلیل ویژیگی مرزی بودن شهرستان برداشته شود و شرایط آسان تری را باید مد نظر قررار داد.

۴۰ میلیون لیتر سوخت به افغانستان صادر شد

غلام حیدر شریعت زاده مدیر عامل تعاونی مرزنشینان گنجینه دوغارون تایباد نیز به نمایندگی از تعاونی های شهرستان گفت: تعاونی مرزنشینان گنجینه دوغارون مجری سوخت مرزنشینان است و تاکنون ۴۰ میلیون لیتر سوخت به کشور افغانستان فروخته است.

وی گفت: از سال ۸۸ مرزنشینان گنجینه دوغارون یک میلیارد تومان به دولت مالیات پرداخت کرده درحالی که تعاونی مرزنشین از پرداخت مالیات معاف است.

وی گفت : ۲۸ هزار نفر از روستائیان مرزنشین شهرستان های تایباد، تربت جام و خواف از پول سوخت مرزنشینی تاکنون بهره مند شدند.