مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین: قاچاقچی دام در آوج میلیاردی مجازات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن پور گفت: پرونده حمل و فروش غیر مجاز ۲۴ رأس دام سبک به ارزش یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و احراز اتهام حمل غیر مجاز دام و عدم اخذ مدارک، علاوه بر ضبط دام‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که بلافاصله حکم اجرا شد.

حسن پور عنوان کرد: خرید، فروش و جابجایی دام زنده فاقد سند حمل و بارنامه، پلاک و گواهی بهداشتی ممنوع است و تعزیرات حکومتی با هر گونه قاچاق دام برخورد قانونی می‌کند.

وی یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و قاچاق مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.