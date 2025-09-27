هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار یکشنبه (۶ مهر ماه) و پایان آن سه شنبه (۸ مهر) خواهد بود.
وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی (گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ و در فراساحل مرکزی و جنوبی گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر) از مخاطرههای این هشدار اعلام شده است.
منطقه اثر این هشدار روز یکشنبه سواحل و فراساحل جنوبی و مرکزی استان بوشهر، دوشنبه سواحل و فراساحل استان بوشهر با تمرکز بر سواحل جنوبی و مرکزی و سه شنبه سواحل و فراساحل مرکزی و فراساحل جنوبی استان بوشهر خواهد بود.
افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی، خطر غرقشدن شناورهای سبک و نیمهسنگین، خطر غرقشدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط اثرات اسن مخاطره است.
اجتناب از ترددهای دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه میشود.
