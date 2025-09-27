بارش ها در آذربایجان غربی ۲۸ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربان پور در این زمینه افزود: در سال زراعی گذشته ۲۴۷.۸ میلیمتر بارش در استان ثبت شده که این میزان در مدت مشابه ماقبل ۳۴۳.۱ میلیمتر بود.

وی خاطر نشان کرد: در سال زراعی گذشته، تمامی شهرستانهای آذربایجان غربی نسبت به سال قبل کاهش بارندگی را تجربه کردند بطوریکه شهرستان خوی با ۴۸ درصد، بیشترین کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته و شهرستان مهاباد با ۸ درصد، کمترین کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته را ثبت کردند.

قربان پور ادامه داد: طبق آمار بارشی سال زراعی از اول مهر ماه سال گذشته تا اول مهر امسال، شهرستان‌های سردشت با ۴۱۹.۸ میلیمتر، شاهیندژ با ۳۰۵.۰ میلیمتر و تکاب با ۳۰۲.۸ میلیمتر به ترتیب بیشترین مقدار بارندگی در سطح استان آذربایجان غربی را به خود اختصاص دادند.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: در طی این مدت شهرستان‌های پلدشت، نقده و شوط کمترین مقدار بارش را داشتند.